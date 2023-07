Napoleon : la bande-annonce du film de Ridley Scott est-elle réaliste ?

Alors que la première bande-annonce de "Napoleon" de Ridley Scott a été dévoilée, une référente pour l’histoire napoléonienne au musée de l’Armée décrypte cette vidéo promotionnelle.

Napoleon : Ridley Scott revient en force

Avec Napoleon, Ridley Scott renoue avec le genre historique. Son biopic du célèbre Empereur des Français est particulièrement attendu. Qui connaît un peu la filmographie du cinéaste, sait qu’il est capable de faire une proposition épique. Et cela a commencé à se confirmer avec la bande-annonce dévoilée.

Une vidéo promotionnelle impressionnante qui montre que les moyens ont été mis par Apple Studios, qui co-produit le long-métrage. On y voit notamment plusieurs batailles et l’imposante armée française dirigée par Napoléon. Ce dernier est incarné par Joaquin Phoenix dans le film, qui en impose sur ces images.

Joaquin Phoenix - Napoleon ©Sony Pictures

Mais alors que cette bande-annonce a fait grand bruit, certains ont déjà commencé à critiquer certains choix de Ridley Scott et son respect relatif de l'Histoire. Rappelons qu'il s'agit d'une proposition de cinéma et que rien n'empêche un réalisateur de prendre quelques libertés.

Le musée de l'Armée décrypte la bande-annonce

Reste que l'approche de Ridley Scott se veut très réaliste - si on met de côté la question de la langue. Et pour s'en assurer, Emilie Robbe, la cheffe du département du XIXe siècle et de la symbolique, référente pour l’histoire napoléonienne au musée de l’Armée, a offert une analyse de la bande-annonce. Dans une vidéo (en fin d'article) publiée sur Youtube, elle décrypte la bande-annonce et les choix du réalisateur.

Napoleon ©Sony Pictures

Elle précise d'emblée que les conditions de la mort de Marie-Antoinette ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la bande-annonce, mais que cela permet de poser le cadre du récit et de la trajectoire de Napoléon. On voit par la suite l'utilisation de canons dans Paris pour faire face à des émeutes. Un événement véridique d'après la spécialiste qui résume le plan de Napoléon en septembre 1795 : "Le plan, c'est tout simple : je prends des canons, je les mets face à la foule et s'ils ne se calment pas, on tire !". De quoi donner une première idée du caractère de Bonaparte...

Au plus près de l'Histoire

L'analyse se poursuit en mettant en avant le travail effectué sur les costumes, très proches de la réalité malgré quelques inexactitudes sur des détails. Il en va de même avec les décors, pas entièrement conformes, comme le fort de Toulon mais, comme Emillie Robbe le rappelle : "C'est du cinéma". Cependant, tout en prenant des libertés (comme en montrant des tirs de canons sur les pyramides), la reproduction de certaines peintures est extrêmement fidèle et "le rendu des uniformes et de l'organisation de l'armée est vraiment soigné".

Napoleon ©Sony Pictures

L'apparition de Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine de Beauharnais permet également de pointer ce que la spécialiste présente comme "un de ces moments complètement fantasmatique de la Révolution", à savoir "les bals des victimes". S'il n'est pas sûr que ces bals aient vraiment existé, la représentation de Ridley Scott apparaît cohérente. Avec le détail du ruban rouge autour du cou de Joséphine pour évoquer la décapitation.

Au final, le Napoleon de Ridley Scott devrait être très fidèle à l'Histoire et ses libertés apparaissent surtout dans un but d'accentuer cinématographiquement le caractère de Bonaparte. Pour Emillie Robbe, il s'agit "d'une forme de représentation de l'Histoire au plus près et c'est jouissif". De bon augure pour ce biopic, prévu dans les salles le 22 novembre 2023.