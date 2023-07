Napoleon : première bande-annonce spectaculaire du film de Ridley Scott

La première bande-annonce de "Napoleon", le biopic de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby, a été dévoilée. On nous promet un spectacle impressionnant.

Ridley Scott impressionne avec la bande-annonce de Napoleon

Lorsqu'il faut diriger des centaines de figurants, filmer des batailles dantesques et livrer des films épiques, Ridley Scott sait y faire. Le réalisateur l'a prouvé par le passé avec Gladiator (2000), Kingdom of Heaven (2005) et même dans une autre mesure récemment avec Le Dernier Duel (2021). Il devrait à nouveau s'illustrer cette année avec Napoleon, biopic audacieux sur l'Empereur français.

Joaquin Phoenix - Napoleon ©Sony Pictures

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (vidéo en une d'article), les moyens ont été mis pour cette superproduction. Obligé pour pouvoir représenter les combats importants remportés par Bonaparte. Les images sont impressionnantes et nous emmènent dans différents lieux. Que ce soit un combat aux canons opposant navires et hommes sur un fort, la présence d'une armée imposante aux pieds des pyramides ou les corps piégés par la glace.

Visuellement, Ridley Scott promet donc un spectacle comme Hollywood en propose de plus en plus rarement. On ne peut alors que se réjouir du deal passé entre Apple et Sony Pictures pour que Napoleon puisse avoir une sortie dans les salles en France.

Joaquin Phoenix, un tyran face à Vanessa Kirby

Outre les batailles, cette bande-annonce de Napoleon donne une indication de l'approche de Ridley Scott dans son portrait de l'Empereur. Le film ne montrera pas que ses bons côtés, bien au contraire. La vidéo nous le présente comme un "tyran". Et sa première épouse, l'impératrice Joséphine de Beauharnais, va également dans ce sens en lui disant qu'il n'est "qu'une petite brute qui n'est rien sans (elle)". Cette dernière devrait ainsi avoir également une grande importance dans le traitement de Ridley Scott.

Vanessa Kirby - Napoleon ©Sony Pictures

Rappelons que Joaquin Phoenix incarne Bonaparte tandis que Vanessa Kirby (Mission Impossible 7) joue son épouse. À leurs côtés, le Français Tahar Rahim (Le Serpent), visible au début de la bande-annonce, interprète Paul Barras. Napoleon sera à découvrir dans les salles le 22 novembre 2023.