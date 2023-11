Narnia : bonne nouvelle pour le film Netflix dirigé par Greta Gerwig

Annoncée en 2018, la nouvelle saga adaptée du Monde de Narnia débutera prochainement sur Netflix, avec un tournage qui devrait débuter en 2024. Au moins deux films seront réalisés par Greta Gerwig, la réalisatrice de l'immense carton "Barbie".

Narnia s'offre une deuxième jeunesse sur Netflix

Le monde fantastique de Narnia, qui a captivé des générations de lecteurs et de spectateurs, est sur le point de connaître une nouvelle vie grâce à Netflix. Avec une saga de sept romans écrite par C.S. Lewis dans les années 1950, Le Monde de Narnia a déjà connu un succès mondial à travers trois adaptations cinématographiques sorties entre 2005 et 2010, qui ont rapporté plus d'un milliard et demi de dollars au box-office mondial, témoignant de l'engouement pour les aventures épiques des frères et sœurs Pevensie dans le royaume magique de Narnia.

On rappelle que la saga relate les aventures de frères et sœurs qui, à travers un placard magique, se retrouvent dans le monde de Narnia, un lieu où la magie est omniprésente. Sous la gouvernance du lion Aslan, symbole de bonté et de justice, les enfants Pevensie luttent contre les forces du mal, dirigées par la cruelle Sorcière Blanche. Chaque livre explore des thèmes de courage, de sacrifice et de la lutte entre le bien et le mal.

Un tournage prévu en 2024

Depuis 2018, Netflix a annoncé son intention de relancer Le Monde de Narnia avec de nouveaux films. Cette ambition a pris un tournant significatif avec la nomination de Greta Gerwig, réalisatrice acclamée pour Barbie, pour diriger au moins deux films de la nouvelle série. Bien que Gerwig ne soit pas connue pour son travail dans le genre fantastique, son approche unique et sa vision artistique promettent de donner une nouvelle dimension à l'univers de Narnia. La réalisatrice avait à la fois son appréhension et son excitation face à ce défi, considérant sa peur comme un bon point de départ pour ce projet monumental.

Selon des informations exclusives obtenues par Collider, la production du premier film Narnia devrait commencer en 2024. Scott Stuber, responsable des films chez Netflix, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat avec Gerwig, soulignant l'aspiration de la plateforme à réaliser ces adaptations. Netflix, qui poursuit activement des projets basés sur des catalogues littéraires tels que ceux de C.S. Lewis et Roald Dahl, promet d'enrichir son offre de contenu original.