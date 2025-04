Netflix : 65 nouveaux films arrivent en mai dont une suite très attendue

Découvrez toutes les nouveautés film et séries qui rejoignent le catalogue Netflix au mois de mai 2025 avec notamment le très attendu "Balle perdue 3" porté par Alban Lenoir.

Netflix : les nouveaux films ajoutés en mai 2025

Après un mois d'avril déjà bien fourni, le mois de mai s’annonce dense sur Netflix avec plusieurs temps forts côté cinéma. En tête d’affiche : Balle perdue 3, nouvelle dose de cascades spectaculaires portée par Alban Lenoir. Côté cinéma d’auteur, Netflix propose une collection exceptionnelle de films de Jacques Audiard, de Un Prophète à Les Frères Sisters. Pour les amateurs de frissons, Fear Street: Prom Queen prolonge l’univers horrifique de Shadyside. À noter aussi : The Northman, fresque viking signée Robert Eggers, et Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu, pour une aventure familiale à grand spectacle.

Tous les nouveaux films par dates d'ajout

Beaucoup trop fan (1er mai 2025)

Balle perdue 3 (7 mai 2025)

Nonnas (9 mai 2025)

Mala influencia (9 mai 2025)

Fear Street: Prom Queen (23 mai 2025)

Sortie de piste 2 (23 mai 2025)

Les Yeux du cœur (30 mai 2025)

Veuve noire (30 mai 2025)

Juste l'espace entre nous (Date à venir)

Discount (1er mai 2025)

Ténor (1er mai 2025)

Men in Black 3 (1er mai 2025)

Premier contact (1er mai 2025)

Papa, j'ai une maman pour toi (1er mai 2025)

Deuce Bigalow : gigolo malgré lui (1er mai 2025)

Insidious : Chapitre 2 (1er mai 2025)

The Art of the Steal (1er mai 2025)

Elysium (1er mai 2025)

Dracula (1er mai 2025)

Angry Birds : Copains comme cochons (1er mai 2025)

Danger immédiat (1er mai 2025)

Le Pacte du sang (1er mai 2025)

Bienvenue à Zombieland (1er mai 2025)

Casaway (1er mai 2025)

Baby Boy (1er mai 2025)

C'est la fin (1er mai 2025)

La Dame à la camionnette (1er mai 2025)

Perpète (2 mai 2025)

Le Manoir (3 mai 2025)

Love, et autres drogues (4 mai 2025)

Lisa Frankenstein (5 mai 2025)

Apprentis parents (5 mai 2025)

Inside Man: Most Wanted (5 mai 2025)

Insidious: The Red Door (5 mai 2025)

La Route d'Eldorado (6 mai 2025)

The Northman (7 mai 2025)

Limitless (7 mai 2025)

The Lesson (7 mai 2025)

Monster Cars (8 mai 2025)

Dracula Untold (11 mai 2025)

L'Homme des hautes plaines (12 mai 2025)

Demi-soeurs (12 mai 2025)

De rouille et d'os (13 mai 2025)

Dheepan (13 mai 2025)

Un Prophète (13 mai 2025)

Les Frères Sisters (13 mai 2025)

Chien et chat (14 mai 2025)

Père et fille (16 mai 2025)

Le Chat chapeauté (16 mai 2025)

Il a déjà tes yeux (17 mai 2025)

Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain (17 mai 2025)

Jour J (17 mai 2025)

Turbo (17 mai 2025)

Three Identical Strangers (18 mai 2025)

Back to School (19 mai 2025)

Le Lion (19 mai 2025)

Les Chèvres ! (21 mai 2025)

Radin ! (21 mai 2025)

Downsizing (22 mai 2025)

Amitiés sincères (26 mai 2025)

Paranoiak (27 mai 2025)

Sauver ou périr (28 mai 2025)

Astérix & Obélix : L'empire du Milieu (30 mai 2025)

Mes meilleures amies (31 mai 2025)

Straight Outta Compton (31 mai 2025)

Netflix : les nouveautés séries de mai 2025

Côté séries, Love, Death & Robots revient avec un volume 4 très attendu, entre visions futuristes, expérimentations visuelles et noirceur poétique. Autre événement : Big Mouth boucle sa huitième et dernière saison, conclusion d’une comédie aussi trash que fine sur l’adolescence. À leurs côtés, les abonnés retrouveront une sélection riche mêlant drama, polar, humour et animation.

Toutes les nouveautés séries par dates d'ajout