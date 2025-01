Netflix : ce film d'action devient le troisième plus vu de tous les temps

Sorti en fin d’année dernière, "Carry-On" continue d’accumuler les vues sur Netflix. Au point d’être désormais l’un des films les plus vus de l’histoire de la plateforme.

Carry-On toujours très populaire parmi les abonnés Netflix

Le 13 décembre dernier, Netflix a mis en ligne un nouveau film d’action dont l’intrigue rappelle celle de Die Hard 1 : Carry-On. Le film se concentre sur Ethan Kopek, agent de la sécurité dans un aéroport. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, il est contacté par un mystérieux homme. Celui-ci lui demande de laisser passer une valise à bord d’un avion. Si Ethan n’obéit pas, l’homme l’ayant contacté s’en prendra à sa petite amie, Nora...

Attendu comme un probable carton avant sa sortie, Carry-On a rapidement confirmé ce statut. Quelques jours après sa sortie, il occupait la place de numéro un des films les plus vus sur Netflix dans la plupart des territoires. Depuis, plus d’un mois a passé. Et le long-métrage de Jaume Collet-Serra a continué d’accumuler les vus jusqu’à frapper une nouvelle fois très fort.

Le film grimpe sur le podium de la plateforme !

Comme le montre le classement partagé par Netflix, Carry-On a désormais été vu plus de 160 millions de fois ! Avec un chiffre aussi impressionnant, il a dépassé Adam à travers le temps et ses 157 millions de visionnages. Et il est désormais le troisième film le plus vu de tous les temps sur la plateforme de streaming ! Seuls Red Notice et Don’t Look Up font mieux.

Il sera presque impossible pour Carry-On d’aller chercher le record détenu par Red Notice. Sorti pendant le confinement en 2021, celui-ci a récolté plus de 230 millions de vues ! En revanche, le film de Jaume Collet-Serra peut espérer dépasser Don’t Look Up. Ce dernier totalise 170 millions de vues. Étant donné que les nombres de vues de ce classement sont calculées sur 91 jours, le long-métrage porté par Taron Egerton a de très bonnes chances de grimper sur la deuxième marche du podium.

Des chiffres encore plus impressionnants pour Back in Action ?

La période actuelle est donc très prolifique pour Netflix. Car la plateforme de streaming a récemment dévoilé un autre long-métrage qui pourrait faire encore mieux que Carry-On. Il s’agit de Back in Action, qui a été dévoilé le 17 janvier.

Comme le montrent les chiffres des films les plus vues de la semaine sur la plateforme, Back in Action cumule déjà plus de 46 millions de vues ! S’il maintient ce rythme, le long-métrage réalisé par Seth Gordon pourrait donc dépasser Carry-On dans les semaines à venir.