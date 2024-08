À peine arrivée sur Netflix, cette comédie avec Camille Cottin se classe numéro 1

Disponible depuis seulement quelques jours sur Netflix France, la comédie "Larguées" avec Camille Cottin, Camille Chamoux et Miou-Miou connaît un gros succès auprès des abonnés. Elle est classée numéro 1 des films les plus visionnés sur la plateforme.

Netflix : les comédies françaises ont la cote

Cette semaine, les comédies françaises dominent le haut du podium des films les plus visionnés sur Netflix France. Ainsi, après ce film avec Christian Clavier qui avait directement pris la première place du Top 10, c'est au tour d'une nouvelle comédie hexagonale de s'emparer du haut du classement : Larguées, portée par Camille Cottin, Camille Chamoux, et Miou-Miou.

Il s'agit du premier long-métrage de la réalisatrice Éloïse Lang, qui retrouve Camille Cottin, après l'avoir mise en scène dans la série Connasse, qui l'avait fait connaître auprès du grand public. Le film avait remporté le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez (en plus du prix d'interprétation pour Camille Cottin).al

Larguées raconte l'histoire de deux sœurs, Rose (Camille Cottin) et Alice (Camille Chamoux), aux personnalités opposées, qui décident d'emmener leur mère, Françoise (Miou-Miou), en vacances sur l'île de La Réunion après que cette dernière a été quittée par son mari. Leur objectif est d'aider Françoise à surmonter sa séparation et à retrouver goût à la vie.

Rose, l'aînée extravertie et insouciante, espère secouer sa mère avec des activités amusantes et imprévisibles, tandis qu'Alice, plus sérieuse et organisée, cherche à planifier un séjour reposant et réconfortant. Les vacances ne se déroulent pas exactement comme prévu, et les trois femmes vont vivre des aventures inattendues, qui les amèneront à se redécouvrir et à renforcer leurs liens.

Le film est un remake du long-métrage danois All Inclusive, sorti en 2014 (mais inédit en France).

Qu'en pensent les spectateurs ?

À sa sortie, Larguées connaît un petit succès en salles, avec plus de 800 000 spectateurs. Et les avis du public sont plutôt bons, comme en témoigne sa note spectateurs de 3,3/5 chez nos confrères d'AlloCiné. S'il ne s'agissait nullement de la meilleure comédie de l'année 2018, les avis étaient très bons concernant la prestation de Camille Cottin ;

Un bon moment mais rien d’extraordinaire non plus. On ne s’ennuie pas et c’est très bien joué

Film sympathique avec des actrices qui respirent la bonne humeur

De la fraîcheur, un casting juste parfait (avec une Camille Cottin toujours plus excellente), pour passer un bon moment de détente. Cela fait du bien, ne laissera sans doute pas de trace indélébile, mais le bon moment est déjà louable.

Formidable Camille Cottin, une fois de plus, qui crève l’écran dans cette comédie française qui fait forcement penser aux fameux Bronzes d’il y a bien 35 ans

Un bon moment avec ce film plein de fraîcheur. Camille Cottin est tout simplement géniale dans son rôle de la fille déjantée, loufoque mais pas que...