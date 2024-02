Nouveau sur Netflix : le début (et la fin) de la carrière de Britney Spears au cinéma

Netflix a ajouté le film "Crossroads" avec Britney Spears et Zoe Saldaña sorti en 2002. Une première dans l'histoire du long-métrage, que toute une nouvelle génération de spectateurs va pouvoir découvrir. En octobre dernier, Britney Spears avait expliqué comment son expérience sur ce film avait mis fin à son rêve d'actrice.

Crossroads avec Britney Spears est dispo sur Netflix

Netflix enrichit son catalogue avec un ajout notable : Crossroads, le film qui a marqué l'unique incursion de Britney Spears, superstar de la pop, dans l'univers du cinéma. Il s'agit de la première incursion de ce long-métrage sur une plateforme de streaming. Sorti en 2002, ce film a réuni Britney Spears aux côtés de Zoe Saldaña et Taryn Manning dans une aventure de road trip entre amies qui n'a pas rencontré le succès escompté au box-office (en plus d'avoir été égratigné par les critiques).

Dans Crossroads mis en scène par Tamra Davis, Britney Spears joue le rôle de Lucy, une lycéenne studieuse et ambitieuse, rêvant de devenir chanteuse. Le film suit son périple avec deux amies d'enfance à travers les États-Unis, dans une quête personnelle et la recherche d'une mère longtemps perdue. Malgré son casting prometteur et la popularité de Britney Spears, le film n'a pas su s'imposer comme un classique du septième art...

Une expérience douce-amère pour Britney Spears

Dans ses mémoires parues en octobre dernier, la pop star était revenue sur l'expérience de Crossroads.

Elle y partageait ses difficultés face à la méthode de jeu, le célèbre "method acting", qui l'avait profondément affectée. Ainsi, Britney Spears admettait ne pas avoir su se détacher de son personnage, ce qui a influencé son comportement bien au-delà du plateau de tournage.

"Certaines personnes font du method acting, mais elles sont généralement conscientes du fait qu'elles le font. Moi, je n'avais aucune séparation," expliquait-elle, révélant combien cette expérience avait été perturbante, au point de modifier sa démarche, son comportement, et sa façon de parler.

L'expérience avec Crossroads s'était révélée si troublante pour la chanteuse de Baby One More Time qu'elle avait exprimé un soulagement que cela marque la fin de sa carrière d'actrice. "J'espère ne jamais me rapprocher à nouveau de ce risque professionnel. Vivre de cette façon, être à moitié soi-même et à moitié un personnage fictif, c'est perturbant" confiait-elle.

Après le film, Britney Spears n'a retrouvé les plateaux de tournage qu'à l'occasion de deux séries : Will & Grace et How I Met Your Mother, en 2006 et 2008. Elle n'a plus jamais joué dans un long-métrage hormis deux caméos dans lesquels elle interprète son propre rôle.