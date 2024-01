Netflix : dernière chance pour voir ce grand film d'action ultra-explosif

Plus que quelques jours pour (re)voir cet incroyable shot d'action pure qu'est "Ambulance", dernier film en date de Michael Bay, avant son départ de la plateforme Netflix !

Ambulance, la course-poursuite explosive de Michael Bay

Sorti en mars 2022 au cinéma, Ambulance de Michael Bay est arrivé un peu plus d'un an après sur Netflix en France. Dernière entrée en date dans la filmographie de Michael Bay, Ambulance est un pur film du réalisateur de Bad Boys et de la saga Transformers, avec quelques particularités.

Tout d'abord, il dispose d'un budget relativement serré pour le spectacle qu'il propose, avec 40 millions de dollars. Ensuite, il s'agit d'un remake - une première pour Michael Bay - du film danois du même nom sorti en 2005 (actuellement disponible sur Netflix). Enfin, loin de la folie de Six Underground comme de l'intention ultra-réaliste de 13 Hours, il se situerait plutôt à un équilibre intéressant entre son grand film Rock et son sous-estimé No Pain No Gain.

Ambulance ©Netflix

À la fois simple dans sa proposition et riche dans ses manières, Ambulance se met vite en place pour offrir de l'action non-stop à un trio d'acteurs. Et avec sa mise en scène de cette action, Michael Bay prouve que, quasiment 30 ans après Bad Boys, il est toujours un maître du genre. Le spectacle est particulièrement réjouissant, et il est à (re)voir d'urgence puisque le film quitte Netflix ce 22 janvier 2024.

De l'action débridée pour Jake Gyllenhaal

Dans Ambulance, tout commence avec Will (Yahya Abdul-Mateen II), vétéran de l'armée qui a besoin d'argent pour traiter le cancer de sa femme. Dos au mur, il se tourne vers son frère adoptif, Danny (Jake Gyllenhaal). Celui-ci est un braqueur, et alors que Will venait lui demander un job le plus conventionnel possible, il se retrouve finalement à ses côtés pour participer immédiatement à un ambitieux braquage. Ce braquage va prendre une tournure dramatique et les deux frères vont se retrouver au volant d'une ambulance, avec un policier blessé et une médecin (Eiza González) pris en otages à l'arrière, et tous les flics des Los Angeles à leurs trousses...

Ambulance ©Netflix

Ambulance ne laisse aucun répit, et c'est le souffle court et aux côtés de Danny et Will que le spectateur vit alors une folle course-poursuite. Fusillades, accidents, explosions, impossible de se décoller de la rétine certains plans d'Ambulance, comme celui où Danny, suspendu au côté de l'ambulance, tire sur deux hélicoptères dans le canal asséché de la Los Angeles River... Cette séquence, quasiment improvisée par Michael Bay, est exemplaire du style du réalisateur, génie au moment de mettre en scène au débotté ses plus folles idées. Jake Gyllenhaal, qui a tourné la scène sans doublure, racontait ainsi comment il avait été rappelé avec son "frère" au tout dernier moment :

On était sur le chemin du retour, Yahya conduisait l'ambulance. On avait presque fini notre journée, prêts à enlever les habits de nos personnages et à remettre les nôtres. Michael nous a appelés à la radio : "Attendez, revenez, ils viennent d'ouvrir la L.A. River". Il a dit : "J'ai une idée ! J'ai deux hélicoptères !"

Légèreté, références et divertissement

Là où Ambulance réussit son pari, c'est en proposant un pur divertissement où les enjeux dramatiques n'étouffent pas la légèreté que Michael Bay a voulu y mettre. Ainsi, dès le début du film, on entend des personnages secondaires faire des références au films Bad Boys et Rock de Michael Bay. Une manière de dédramatiser son film, et aussi de proposer une expérience de cinéma inédite, où les plans inédits au drone et les cascades automobiles destructrices prennent le pas sur le "sérieux" de l'histoire.

Bien que Danny soit un dangereux criminel prêt à tuer quiconque sur son chemin, bien que Will cède très vite à sa proposition de participation au braquage, et que finalement les deux hommes apparaissent bien moins fréquentables que Camille, la médecin urgentiste qu'ils tiennent en otage, on s'attache à ces deux anti-héros, percevant constamment dans leurs initiatives les enfants insouciants qu'ils ont un jour été. Ambulance est à leur image, et à celle de Michael Bay, qui pour son quinzième long-métrage a choisi de s'amuser coûte que coûte et de tout faire péter dans une aventure aussi joyeuse que spectaculaire.