Netflix : dernière chance pour rattraper ce thriller avec Angelina Jolie jamais sorti au cinéma

"Ceux qui veulent ma mor"t, réalisé par Taylor Sheridan, met en scène Angelina Jolie dans un thriller intense. Initialement prévu pour une sortie en salles, le film n'a pas bénéficié d'une diffusion cinématographique en France. Il vit actuellement ces derniers jours sur Netflix.

Un thriller haletant au cœur des forêts du Montana

Dans Ceux qui veulent ma mort (Those Who Wish Me Dead), Angelina Jolie incarne Hannah Faber, une pompière parachutiste brisée par un incident tragique survenu lors d’une mission. Isolée dans une tour de guet en pleine nature sauvage, elle tente de surmonter sa culpabilité jusqu’à ce qu’elle croise le chemin de Connor, un adolescent en fuite.

Connor est le témoin clé du meurtre de son père, un comptable poursuivi par deux tueurs redoutables (joués par Nicholas Hoult et Aidan Gillen) cherchant à effacer des preuves compromettantes. Hannah se retrouve alors propulsée dans une lutte désespérée pour protéger le jeune garçon. Mais leurs ennemis ne sont pas leur seul problème : un incendie de forêt massif, allumé pour couvrir les traces du crime, menace de tout détruire sur son passage.

Le film, adapté du roman éponyme de Michael Koryta, mêle thriller et survie dans un décor spectaculaire. Taylor Sheridan, connu pour des œuvres comme Sicario ou Wind River, offre ici une réalisation immersive, exploitant les vastes paysages du Montana pour renforcer la tension et l’impression de danger omniprésent. Les scènes d’action sont nerveuses, tandis que les moments de calme mettent en lumière les relations humaines au cœur de ce récit dramatique.

Une sortie perturbée et une seconde vie en streaming

Ceux qui veulent ma mort devait sortir en mai 2021 dans les cinémas du monde entier. Cependant, la pandémie de Covid-19 a profondément perturbé sa distribution. Aux États-Unis, le film a été diffusé simultanément en salles et sur HBO Max, dans le cadre d’une stratégie exceptionnelle adoptée par Warner Bros. pour faire face aux fermetures de cinémas.

En France, le film n’a jamais bénéficié d’une sortie en salles et a d’abord été diffusé sur Canal+ en décembre 2021. Ce choix, combiné à une promotion limitée, a fait passer le film relativement inaperçu auprès du public français, malgré la popularité d’Angelina Jolie.

Depuis son arrivée sur Netflix, Ceux qui veulent ma mort a enfin trouvé un second souffle. Intégré au catalogue le 15 novembre 2023, le film s’est rapidement hissé dans le Top 10 des contenus les plus visionnés sur la plateforme en France.

Ce regain d’intérêt témoigne de l’impact des plateformes de streaming, qui offrent une nouvelle visibilité à des films injustement éclipsés par des circonstances extérieures. Si vous voulez le rattraper, il faudra faire vite, il quittera Netflix le 15 décembre.