Netflix : dernière chance pour voir ce film basé sur une histoire vraie, à déconseiller aux phobiques de l'avion

Vous n'avez plus que quelques jours pour regarder le film catastrophe "Vol 93" signé Paul Greengrass qui revient sur un des avions détournés lors du 11 septembre. Il est disponible sur Netflix jusqu'au 14 septembre.

Vol 93 : Un film intense signé Paul Greengrass

Vol 93 (United 93 en version originale) est un film de Paul Greengrass sorti en 2006 qui retrace les événements du 11 septembre 2001 à travers un prisme particulièrement poignant : celui des passagers du vol United Airlines 93. Ce drame intense et réaliste est une immersion brutale dans l’une des journées les plus sombres de l’histoire moderne, en racontant l'histoire vraie du quatrième avion détourné lors des attentats terroristes et le courage de ses passagers.

Avec un style de réalisation fidèle à la marque de Greengrass – caméra à l’épaule, séquences quasi-documentaires et tension constante – Vol 93 se distingue par son approche immersive. Le film se déroule en temps réel, et plonge le spectateur au cœur des événements. Il commence par la montée à bord du Boeing 757 et l'installation des passagers, avant que le chaos ne s'installe lorsque quatre terroristes d'Al-Qaïda prennent le contrôle de l'appareil, avec pour objectif de frapper un autre symbole américain, après les Tours Jumelles et le Pentagone.

Contrairement à d'autres films catastrophes qui accentuent les effets spectaculaires, Vol 93 opte pour une approche sobre et réaliste, accentuant la terreur par la banalité des premières minutes. Ce réalisme rend l'expérience d'autant plus difficile à vivre pour les spectateurs, notamment ceux qui ont une peur de l'avion.

La force du film réside aussi dans son absence de stars hollywoodiennes. Le casting est composé d'acteurs relativement méconnus à l'époque, renforçant l'authenticité du récit. Greengrass, lui-même, a voulu éviter toute forme de sensationnalisme ou d'héroïsme hollywoodien exagéré. Au contraire, Vol 93 montre des individus ordinaires, confrontés à une situation inimaginable, cherchant à comprendre ce qu’il se passe et à réagir dans l'urgence.

L'histoire vraie du vol United 93 et ses héros

Ce vol, parti de Newark, dans le New Jersey, à destination de San Francisco, a été détourné par quatre terroristes affiliés à Al-Qaïda. Leur objectif était de piloter l'avion vers Washington D.C., potentiellement pour frapper la Maison-Blanche ou le Capitole.

Cependant, les passagers et l'équipage ont rapidement compris qu'ils ne vivaient pas un simple détournement, mais une mission-suicide. Grâce à des appels passés à leurs proches via les téléphones de bord, ils ont appris les attaques déjà survenues à New York et au Pentagone. Face à cette situation désespérée, certains passagers ont pris une décision héroïque : ils ont tenté de reprendre le contrôle de l’avion.

Des personnes comme Todd Beamer (dont nous vous racontions l'histoire vraie), Tom Burnett, Mark Bingham et Jeremy Glick sont aujourd'hui considérées comme des héros. Leur courage face à l'inévitable a marqué les esprits. Ces hommes, accompagnés d'autres passagers, ont mis en place un plan pour affronter les terroristes, jusqu'à une lutte intense finale dans le cockpit. Si leur tentative de reprendre l'avion n'a pas réussi à sauver leur propre vie, elle a probablement évité un massacre de plus à Washington D.C. En effet, leur intervention a conduit à la chute de l'avion dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, loin de toute cible prévue par les terroristes.

Les témoignages des proches des victimes et les enregistrements récupérés ont permis de reconstituer ces moments de bravoure et de panique. Le film rend hommage à ces passagers, non pas en glorifiant l’héroïsme dans un sens classique, mais en montrant la peur, le désespoir, et la détermination d’individus ordinaires qui ont choisi d'agir face à une menace terrible.