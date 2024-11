Netflix : dernière chance pour voir un des meilleurs films de Pierre Niney pour lequel il a tout donné

Plus que quelques jours pour voir sur Netflix France l'un des meilleurs films de Pierre Niney : le drame "Sauver ou périr", pour lequel il s'est transformé physiquement en incarnant un pompier victime d'un terrible accident.

Sauver ou périr : un des meilleurs films avec Pierre Niney

Le film Sauver ou périr de Frédéric Tellier est sorti dans les salles françaises en novembre 2018 et a connu un joli succès public avec plus d'un million d'entrées. Dans ce drame inspiré de faits réels, Pierre Niney incarne Franck, un jeune pompier qui doit réapprendre à vivre lorsqu’il se retrouve grièvement brûlé après un accident.

Pour se préparer à ce rôle, l'acteur a suivi un entraînement rigoureux aux côtés des sapeurs-pompiers de Paris. Il a ainsi fait des exercices tels que la montée de planches, les montées de cordes et le port de matériel lourd. Cette immersion lui a permis de comprendre les exigences physiques de la profession. Parallèlement, il a collaboré avec un coach sportif et une nutritionniste, ce qui lui a permis de prendre environ 9 kg de muscles pour la première partie du film.

Après l'accident survenu à son personnage, il était nécessaire que Pierre Niney perde la masse musculaire acquise pour refléter la dégradation physique de Franck Pasquier. Pour ce faire, il a cessé la musculation et a suivi un régime alimentaire strict, ne consommant que des jus pendant un mois et demi. Cette démarche a été essentielle pour représenter de manière réaliste la transformation physique de son personnage.

Son engagement et sa transformation physique ont été particulièrement remarqués. Lors d'une cérémonie organisée dans la cour d'honneur des Invalides, il a reçu une médaille et le grade de sapeur de première classe à titre honorifique, en reconnaissance de son travail et de son immersion auprès des sapeurs-pompiers.

Derniers jours sur Netflix France

Sauver ou périr est disponible sur Netflix France depuis un an, mais il vit actuellement ses derniers jours sur la plateforme au logo rouge. Ainsi, le dernier jour pour visionner le film est le 14 novembre. Passé cette date, il sera trop tard.

Le long-métrage est considéré par le public comme un des meilleurs films avec Pierre Niney. Chez nos confrères d'AlloCiné, le film affiche l'excellente note de 4,1/5.