Netflix : derniers jours pour (re)voir l'un des films les plus tristes du cinéma

Envie de verser quelques larmes devant un drame émouvant ? Il vous reste encore quelques jours pour (re)voir "La Ligne verte" sur Netflix, avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan.

La Ligne verte quitte bientôt Netflix

Même si toutes les adaptations de Stephen King n'ont pas été de franches réussites, certaines sortent clairement du lot. La Ligne verte (2000) en fait partie tant le long-métrage de Frank Darabont a su toucher les spectateurs. À sa sortie, le film avait récolté plus de 286 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à environ 60 millions de dollars. Il avait ensuite été nommé à quatre reprises aux Oscars, et s'est souvent fait une place dans les tops des meilleurs films, que ce soit pour le public (sur IMDB ou Allociné) ou une partie de la presse (dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps du magazine Empire en 2008).

Beaucoup le considèrent même comme l'un des films les plus tristes du cinéma. Donc si vous souhaitez vous émouvoir un peu, sachez qu'il vous reste jusqu'au 30 avril pour (re)découvrir La Ligne verte, qui quittera la plateforme Netflix après cette date. Et pour vous convaincre, voici quelques arguments.

Un drame émouvant dans le couloir de la mort

Pour rappel, La Ligne verte débute dans les années 1990, alors qu'un ancien gardien-chef d'un pénitencier en Louisiane se lance dans l'écriture de ses mémoires. Il va alors revenir sur l'affaire John Coffey qui l'a marqué dans les années 1930. Un homme noir très imposant, condamné à mort pour le viol et le meurtre de deux fillettes, qui sur le papier a tout d'un monstre. Pourtant, après son arrivée dans le pénitencier et en attendant son exécution, John se révèle extrêmement doux et attentionné. Une attitude qui surprend Paul. Et encore plus lorsque John présente des capacités surnaturelles, lui permettant de ressentir la souffrance des gens, voire de les guérir...

La Ligne verte navigue ainsi entre le thriller, le film fantastique et le drame. Mais le film (et le livre) est surtout une réflexion sur la peine de mort et le racisme. Les révélations du long-métrage faisant comprendre l'injustice du traitement de John, condamné sans preuve. Le film doit alors beaucoup aux performances de Tom Hanks et de Michael Clarke Duncan. Ce dernier, sous ses airs de brute, rend le condamné qu'il incarne empathique et touchant. Un personnage qui a longtemps collé à la peau Michael Clarke Duncan, jusqu'à sa mort le 3 septembre 2012 à 54 ans.

En plus de ces deux acteurs, on retrouve au casting de La Ligne verte d'autres visages bien connus du cinéma américain, parmi lesquels ceux de David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Patricia Clarkson, Michael Jeter, Sam Rockwell, Graham Greene, Barry Pepper, Harry Dean Stanton ou encore Gary Sinise. Sans oublier Mister Jungle, la souris d'un des détenus. C'est en réalité pas moins de quinze souris qui ont été utilisées sur le tournage, qui s'est déroulé à la prison d'État du Tennessee.

