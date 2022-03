Netflix envisage une mesure radicale pour lutter contre les partages de codes

Pendant que ceux qui peuvent en bénéficier se frottent les mains depuis un bon bout de temps, Netflix continue de chercher la solution adéquate afin d'endiguer le partage des codes. La plateforme passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle mesure.

Netflix : vers la fin du partage des codes ?

La multiplication des services en ligne a considérablement changé notre mode de consommation, que ce soit avec les films et séries, les jeux vidéo ou encore la musique. Quasiment tout est désormais accessible depuis chez soi, pour peu que l'on souscrive à un abonnement payant. Or, les plateformes doivent aussi composer avec le sens du partage de certains abonnés. Il n'est pas rare de voir quelqu'un profiter du compte d'un proche. Forcément, cette pratique entraîne un manque à gagner pour les firmes et elles observent le phénomène avec un oeil peu amical. Dans l'idée, un abonnement ne peut être partagé qu'avec les membres de son domicile. Dans les faits, cette faille a été largement exploitée par une partie du public et c'est tout naturellement que Netflix cherche à contrer ces agissements.

©Netflix

Un test lancé dans quelques pays

Le géant du streaming vient d'annoncer le lancement d'une phase de test pour lutter contre le partage des codes. Elle va se dérouler très prochainement au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Le plan d'attaque prévoit de faire payer aux titulaires des comptes des frais supplémentaires pour fournir les accès à quelqu'un qui est extérieur à son foyer. Deux membres supplémentaires pourront être ajoutés sur un compte, avec leurs propres codes d'accès et recommandations personnalisées, contre une somme qui n'est pas si élevée. L'objectif est d'inciter à utiliser ce moyen légal qui s'avère plus avantageux que d'avoir son propre compte.

On ne sait pas encore quel pourrait être le prix exact d'une telle option si elle arrivait chez nous. L'exemple du Costa Rica est tout de même assez parlant, avec l'option Extra Member à 2.99$ alors que l'abonnement Standard est à 12.99$ et que celui Premium est à 15.99$ - à noter que l'abonnement Basic ne permet pas de profiter de cette nouveauté. La proportion devrait être semblable en cas de mise en place chez nous et, de ce que l'on comprend, il faudra payer le somme deux fois si l'on ajoute deux profils.

Nous verrons dans les prochains mois si ce test est concluant. Difficile de dire si cette mesure peut s'avérer efficace car elle demande aux possesseurs d'un compte de débourser de l'argent. Rien ne nous assure qu'ils seront prêts à le faire alors que la gratuité reste une possibilité - aussi illégale soit-elle.