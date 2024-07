Netflix : ce nouveau thriller psychologique crée la surprise et s'installe en tête du Top 10

Disponible depuis trois jours, le thriller psychologique italien "Évanouis dans la nuit" cartonne sur Netflix France et s'est directement classé numéro 2 du Top 10, juste derrière "Super Mario Bros. le film".

"Évanouis dans la nuit" s'impose sur Netflix France

En ce mois de juillet, Netflix France fait plaisir aux cinéphiles, en proposant de nombreuses nouveautés cinéma, à l'image de ce film français, interdit aux moins de 18 ans, qui avait beaucoup divisé à la sortie. Ou encore du film d'animation Super Mario Bros, énorme succès de l'année 2023, qui n'a pas quitté la première place du Top 10 depuis sa mise en ligne.

Mais il vient d'être rejoint par un thriller psychologique italien, Evanouis dans la nuit, qui s'est directement hissé à la deuxième place des films les plus visionnés de la plateforme en France en 48h.

Réalisé par Renato De Maria, et porté par Riccardo Scamarcio et Annabelle Wallis, le film raconte l'histoire de Pietro et Elena, un couple récemment divorcé, dont les enfants disparaissent mystérieusement une nuit alors qu'ils séjournent chez leur père dans une maison de campagne isolée.

L'intrigue commence lorsque Pietro et Elena, autrefois amoureux, mais désormais séparés, se retrouvent unis par la disparition de leurs enfants. Pietro découvre rapidement que les enfants ont été kidnappés et une rançon de 150 000 euros est exigée. Le film suit alors Pietro dans une mission dangereuse pour réunir l'argent, et retrouver ses enfants avant qu'il ne soit trop tard.

Remake d'un film argentin de 2013

Sans révolutionner le genre, Evanouis dans la nuit est un thriller efficace, avec de multiples rebondissements, qui tiennent les spectateurs en haleine jusqu'à la révélation finale.

Vous l'ignorez peut-être, mais le film est le remake du film argentin Septimo de Patxi Amezcua, sorti en 2013, et porté par Ricardo Darin et Belen Rueda. Le long-métrage original se déroulait à Buenos Aires, et suivait un père de famille, avocat, qui devait chercher ses enfants chez son ex-femme au septième étage d'un immeuble.

Il prenait l'ascenseur et les enfants descendaient par les escaliers, mais arrivé en bas, ses enfants n'étaient pas là.