Netflix : on regarde quoi ce week-end du 22 et 23 juin ?

Le film à (re)voir absolument avant son départ de Netflix, une nouveauté à découvrir et un classique... On vous fait quelques recommandations de films pour ce week-end du 22 et 23 juin 2024.

Après le requin de la Seine, voici l'ours coké

Malgré sa nouveauté et sa star Jessica Alba, on s'en voudrait de recommander le film original Netflix Riposte, qui pourrait être une mauvaise surprise et une perte de temps pour beaucoup d'abonnés. On s'arrêtera donc plutôt sur un nouveau film ajouté au catalogue mais qui n'est pas une création originale de la plateforme : Crazy Bear.

Passé inaperçu dans les cinémas, cette comédie noire penchant horreur animalière réalisée par Elizabeth Banks vient de détrôner dans le Top 10 France le grand succès Sous la Seine. Le requin furieux de la Seine a donc laissé la place à un ours défoncé à la cocaïne qui rôde dans une forêt où se se croisent adolescents et gardes forestiers, criminels et policiers, touristes... Inspiré de l'histoire vraie d'un ours ayant fait une overdose après avoir consommé en grande quantité de la cocaïne parachutée par un trafiquant, Crazy Bear a divisé la critique mais a pour lui une fraîcheur générale et quelques séquences très amusantes et gore.

Un classique sulfureux

Si Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux sont aujourd'hui de grandes figures du cinéma français et international, elles le doivent en partie au film qui les a définitivement révélées : La Vie d'Adèle - chapitres 1 et 2.

La Vie d'Adèle - chapitres 1 et 2 © Wild Bunch

Formidable film de cinéma du "réel", avec une maîtrise époustouflante du naturalisme, audacieux jusqu'à l'outrance, La Vie d'Adèle raconte l'histoire suivante :

Âgée de dix-sept ans, la jeune Adèle croit forcément qu'une fille doit rencontrer des garçons et rêve du grand amour. Elle se laisse séduire par Thomas, élève de terminale, et met rapidement fin à cette liaison. Elle croise alors Emma, une jeune femme aux cheveux bleus. C'est le coup de foudre. Cette rencontre bouleverse totalement sa vie, avec qui Emma hante chaque nuit ses rêves et ses désirs les plus intimes...

Acclamé à sa sortie autant qu'il a été controversé pour ses conditions de tournage problématiques, La Vie d'Adèle est devenu un classique du cinéma français et un film culte pour toute une génération, à (re)découvrir à Netflix à loisir.

Derniers jours pour s'émouvoir avec Will Smith

Le film de 2007 À la recherche du bonheur réunit Will Smith et son fils Jaden Smith pour raconter l'émouvante histoire vraie de Chris Gardner, un représentant de commerce qui malgré ses efforts ne parvient pas à sortir son foyer de la précarité. Quitté par sa compagne, il se retrouve sans-abri, seul avec son fils de cinq ans. Puisant son énergie dans l'amour et la confiance que son fils lui porte, Chris va alors tout faire pour réussir.

À la recherche du bonheur ©Gaumont

Succès commercial et critique, À la recherche du bonheur permet à Will Smith de livrer une grande performance dramatique, qui lui vaut en. 2008 une nomination au Golden Globe et à l'Oscar du Meilleur acteur. Parmi les films les plus appréciés sur Netflix, À la recherche du bonheur quitte la plateforme le 1er juillet.