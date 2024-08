Bientôt sur Netflix : Raphaël Quenard est déjà génial dans ce film méconnu sorti en 2021

Avant d'exploser avec "Chien de la casse" et "Yannick", Raphaël Quenard faisait déjà étalage de tout son talent dans "Fragile" d'Emma Benestan, sorti en 2021. Un film et une réalisatrice très importants dans sa carrière, et qui arrive dans quelques jours sur Netflix.

Fragile, la belle comédie d'été

Son nom n'est pas bien connu du grand public, mais Emma Benestan est une des figures de proue de la nouvelle génération de cinéastes français. Née en 1988, celle-ci se fait remarquer dès 2011 avec un premier court-métrage, Toucher l'horizon. En parallèle d'autres courts-métrages, elle travaille comme assistante monteuse puis monteuse, notamment auprès d'Abdellatif Kechiche pour La Vie d'Adèle en 2013 et Mektoub, my love : canto uno en 2017. Par ailleurs scénariste, elle réalise son premier long-métrage en 2021, Fragile. Celui-ci arrive sur Netflix le 23 août 2024 et est à (re)voir sans hésiter.

Azzedine « Az » travaille pour un ostréiculteur à Sète. Il est amoureux de Jessica « Jess », une jeune actrice qui commence à avoir du succès, dans une série policière. Il la demande en mariage, mais elle refuse et lui demande de prendre le temps de réfléchir.

Pour ce film, influencé par l'oeuvre d'Abdellatif Kechiche autant pour son sujet - l'amour et les relations de tout jeunes adultes à Sète - que pour sa mise en scène naturaliste et lumineuse - Emma Benestan recrute au casting de jeunes comédiens brillants. Yasin Houicha et Oulaya Amamra dans les rôles principaux, ainsi que Raphaël Quenard dans un rôle secondaire mais très consistant.

Parce que Fragile est une comédie aussi drôle que touchante, avec un humour basé sur des punchlines et le phrasé local de cette jeunesse d'aujourd'hui, Raphaël Quenard trouve dans ce très joli long-métrage un personnage sur-mesure. Dans le rôle de Raphaël, un des meilleurs amis d'Azzedine, l'acteur de Chien de la casse se montre déjà gouailleur, extraverti, captivant, et s'y amuse d'une manière très contagieuse. Alors qu'il n'avait jusque-là obtenu que des petits rôles et apparitions fugaces sur grand écran, Emma Benestan lui offre ainsi avec Fragile un premier rôle substantiel.

Emma Benestan, bienfaitrice de Raphaël Quenard

Abouti, Fragile convainc par son équilibre maîtrisé entre comédie post-adolescente et chronique sociale d'une jeunesse masculine ordinaire. Évoquant subtilement la violence du déterminisme social et de la lutte des classes, il est ainsi chaleureusement accueilli par la critique, qui relève les qualités évidentes de ce premier long-métrage. Dans ses nombreuses qualités relevées, on trouve Raphaël Quenard, qui "vole" plusieurs séquences avec son art du dialogue.

La belle histoire ne s'arrête pas là pour Raphaël Quenard, puisqu'en parallèle de Fragile Emma Benestan a eu un autre rôle déterminant dans sa carrière. En effet, lorsque nous l'avions rencontré lors de la sortie de Chien de la casse, film qui l'a définitivement révélé et dont Emma Benestan est co-scénariste, Raphël Quenard nous avait expliqué comment il avait établi un premier contact avec Jean-Baptiste Durand :

J’étais dans une association qui s’appelle Mille visages, où j’ai notamment travaillé avec Emma Benestan. J'y faisais aussi des ateliers d’impro avec Halima Ouardiri, et un jour Emma me dit qu’elle écrit, dans une résidence d’écriture Groupe Ouest, et elle y est avec Jean-Baptiste Durand. Elle me dit qu’il écrit un rôle, et qu’elle pense que ça m’irait.

Insistant auprès de l'acteur pour qu'il se signale auprès du réalisateur, Emma Benestan fait aussi sa publicité auprès de Jean-Baptiste Durand, comme celui-ci l'expliquait dans le dossier de presse du film.

"Ce sont mes amies Emma Benestan, la réalisatrice de Fragile, et Halima Ouardiri, que j’ai rencontrées en résidence d’écriture au Groupe Ouest, qui m’ont parlé en premier de Raphaël Quenard. Emma m’avait parlé d’un génie de l’improvisation, d’un garçon très drôle mais comme il n’avait pas encore fait grand-chose, je n’avais aucune idée de ce qu’il pourrait donner avec un texte entre les mains. Bref, Raphaël m’a contacté de leur part sur Facebook. A l’époque, je n’en étais pas encore au casting mais je voyais bien qu’il cherchait à maintenir un lien, me renvoyant des messages régulièrement. Pour répondre à sa persévérance, je l’ai donc invité à passer le casting… Et ça a été une épiphanie !"