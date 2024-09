Ce drame de 2014 jamais sorti au cinéma en France bouleverse les abonnés Netflix

Le film "Et si le ciel existait ?", basé sur une histoire vraie, connaît un succès surprise sur Netflix France. Sorti initialement en VOD en 2016 sans passer par les salles françaises, ce drame familial raconte l'expérience de mort imminente vécue par un jeune garçon de quatre ans, Colton Burpo.

"Et si le ciel existait ?" s'impose sur Netflix France

Et si le ciel existait ? (Heaven Is For Real en version originale) vient de s’imposer dans le Top 10 de Netflix France, malgré un parcours discret dans l'Hexagone. Sorti en VOD en 2016 sans passer par les salles de cinéma françaises, ce film dramatique réalisé par Randall Wallace, inspiré d’une histoire vraie, a trouvé une nouvelle audience sur la plateforme de streaming au logo rouge.

L'histoire vraie de Colton Burpo

Le film est basé sur une histoire vraie, celle de Colton Burpo, un garçon de quatre ans qui, après une opération chirurgicale d’urgence, affirme avoir vécu une expérience de mort imminente et visité le paradis. Ses parents, dont son père Todd Burpo, un pasteur interprété par Greg Kinnear, sont d’abord sceptiques, mais les récits détaillés de Colton, incluant des descriptions d’anges et des rencontres avec des membres décédés de sa famille, finissent par convaincre la famille que son expérience est réelle.

Cette histoire est tirée du livre autobiographique Heaven Is For Real, écrit par Todd Burpo en 2010, qui est rapidement devenu un best-seller.

Un carton au box-office US

Aux États-Unis, lors de sa sortie en 2014, Et si le ciel existait ? a été un succès commercial avec plus de 100 millions de dollars générés au box-office pour un budget de seulement 12 millions. En France, toutefois, le film n’a pas bénéficié d’une sortie en salles et a été proposé directement en VOD en 2016.

L’arrivée du film sur Netflix France a permis à un nouveau public de découvrir cette histoire. En quelques jours, Et si le ciel existait ? est parvenu à s’imposer dans le Top 10 des films les plus visionnés sur la plateforme. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il se trouve à la sixième place du Top. Comme ce thriller violent avec Gerard Butler, il n'est pas rare que des films inédits ou n'ayant pas connu de succès au cinéma aient droit à une seconde chance sur Netflix.