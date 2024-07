Jamais sorti au cinéma, ce survival éprouvant basé sur une histoire vraie avec Naomi Watts cartonne sur Netflix France

Tout juste arrivé sur Netflix, le survival "Infinite Storm" jamais sorti au cinéma avec Naomi Watts, s'est imposé à la troisième place des films les plus vus de la plateforme en France. Il est basé sur l'histoire vraie de Pam Bales.

Infinite Storm fait une entrée remarquée sur Netflix France

Alors que la comédie Les Dessous de la famille avec Nicole Kidman, Zac Efron et Joey King est classée numéro 1 dans le Top 10 des films les plus visionnés sur Netflix France depuis son ajout il y a quelques jours, un autre film, inconnu au bataillon, a fait son entrée à la troisième place du podium. Jamais sorti au cinéma en France, le long-métrage Infinite Storm avec Naomi Watts datant de 2022, a attiré les abonnés de la plateforme au N rouge.

Mis en scène par Małgorzata Szumowska, le film raconte la véritable histoire de Pam Bales, une alpiniste expérimentée qui, lors d'une ascension en solitaire dans les montagnes blanches du New Hampshire, se retrouve au cœur d'une tempête de neige imprévue. Alors qu'elle envisage de redescendre pour des raisons de sécurité, Pam découvre un homme désorienté et mal équipé pour les conditions extrêmes. Déterminée à le sauver, elle met en péril sa propre vie pour le ramener en sécurité, luttant contre les éléments déchaînés.

Après The Impossible sorti en 2004, Naomi Watts incarne une nouvelle fois une héroïne luttant pour sa vie dans un film inspiré de faits réels.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

L'histoire vraie de Pam Bales

Le film Infinite Storm est basé sur l'histoire vraie de Pam Bales, une secouriste en montagne et alpiniste chevronnée. En 2010, lors d'une randonnée sur le mont Washington, Bales s'est retrouvée dans une tempête de neige imprévue. Au cours de sa descente, elle a trouvé un homme en détresse, vêtu de manière inappropriée pour les conditions météorologiques sévères. Pam a réussi à sauver l'homme, qu'elle a surnommé "John", malgré les conditions périlleuses et le risque pour sa propre vie.

Son histoire a été relatée dans l'article High Places : Footprints in the snow lead to an emotional rescue de Ty Gagne paru dans le journal Union Leader en 2020. Le scénario a été adapté à partir de cet article.

Le film a été tourné en décors naturels en Slovenie, à Kamnik, et plus particulièrement sur un sentier baptisé Velika Planina.