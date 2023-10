Netflix : derniers jours pour rattraper l'un des films d'horreur les mieux notés

Le 18 octobre, il sera trop tard pour rattraper l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années sur Netflix. Avec d'excellents retours, aussi bien critiques que publics, Invisible Man a été une réussite à tous les niveaux.

The Invisible Man bientôt retiré de Netflix

Ajouté sur Netflix en janvier dernier, le film d'horreur Invisible Man avec Elisabeth Moss quittera la plateforme de streaming le 18 octobre. Réalisé par Leigh Whannell et sorti en salles en 2020, ce film d'horreur de science-fiction est librement adapté du roman du même nom de H. G. Wells. Il s'agit d'un reboot moderne du film de 1933, qui prend cette fois-ci le parti de raconter l'histoire du point de vue de la victime.

Dans ce long-métrage, Cecilia Kass, jouée par la talentueuse Elisabeth Moss (qui n'a pas vécu un tournage de tout repos), est prisonnière d'une relation toxique avec un riche ingénieur. Décidant de briser ses chaînes, elle s'échappe de cette emprise et trouve refuge auprès de proches. Toutefois, la tranquillité est de courte durée. Lorsque son ex-compagnon se donne apparemment la mort et lui lègue une fortune colossale, Cecilia est envahie par le doute.

Est-il vraiment décédé ? Des événements étranges et des coïncidences troublantes commencent à se produire, mettant en danger ceux qu'elle chérit. Convaincue qu'elle est poursuivie par une présence invisible, Cecilia entame une quête désespérée pour dévoiler la vérité, tout en luttant contre ses propres démons intérieurs et la peur de perdre la raison. Ce thriller psychologique explore les thèmes de la manipulation, de la trahison et de la paranoïa, plongeant le spectateur dans une atmosphère tendue et imprévisible.

La recette Blumhouse

Produit pour à peine sept millions de dollars, le film Invisible Man en a rapporté près de 145 millions au box-office mondial. Un autre très beau succès pour les productions Blumhouse qui excellent depuis quelque temps avec leurs films aux budgets minimes, mais qui cartonnent au box-office.

En outre, le long-métrage a été porté par d'excellents avis, aussi bien critiques que publics, avec notamment une moyenne supérieure à 7/10 sur le site spécialisé IMDB avec plus de 245 000 notes. Du côté de nos confrères d'AlloCiné, les notes sont également excellentes, avec une moyenne de 3.8/5 côté presse, et 3.6/5 pour les spectateurs.