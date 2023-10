Nouveau sur Netflix : ce film contient une des scènes les plus drôles du cinéma français

Envie de rigoler un bon coup ? On ne peut que vous conseiller cette comédie française sortie en 2012 et récemment ajoutée sur Netflix : "Les Infidèles" avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Dans ce film à sketches, une séquence en particulier est un sommet de comédie.

Netflix : Jean Dujardin et Gilles Lellouche débarquent

En ce mois d'octobre 2023, Netflix gâte les cinéphiles avec bien entendu son lot de films pour Halloween, mais également des ajouts de longs-métrages moins récents, qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir (ou redécouvrir).

C'est le cas du long-métrage à sketches, Les Infidèles, sorti en 2012, dans lequel sept réalisateurs (Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau, Jan Kounen, Jean Dujardin, Gilles Lellouche) et une réalisatrice (Emmanuelle Bercot) mettent en scène huit courts-métrages sur le thème de l'infidélité masculine. La variation autour de ce sujet va du drame, à la pure comédie. Tous les sketches sont portés par Jean Dujardin et Gilles Lellouche, qui interprètent plusieurs personnages.

Il est à noter que le segment numéo 4, "Ultimate Fucking", mis en scène par Jan Kounen, ne figurait pas dans la version sortie en salles, mais était seulement présent sur la version DVD du film. C'est donc la version intégrale que propose Netflix, avec ces images que beaucoup de spectateurs n'ont certainement jamais vues.

Les Infidèles Anonymes : une séquence déjà culte

L'avant-dernier segment, Les Infidèles Anonymes, réalisé par Alexandre Courtès, met en scène Jean Dujardin et Gilles Lellouche alors qu'ils se trouvent entourés d'autres hommes infidèles, dans un groupe de soutien visant à les "guérir" et à les remettre dans le droit chemin de la vie conjugale. À leurs côtés, on retrouve Manu Payet et Guillaume Canet dans la peau de personnages ayant eu droit à leurs propres sketchs en amont (Simon et Thibault).

Le premier interprète un homme attiré par les femmes d'âge (très) mûr, et le deuxième campe un bourgeois BCBG qui a beaucoup de mal à ne pas tomber amoureux de la première venue. Jean Dujardin et Gilles Lellouche incarnent quant à eux un trader et un sex-addict.

Face à Sandrine Kiberlain dans le rôle de la conseillère, ils essaient tant bien que mal d'être honnêtes pour avancer dans leur thérapie, mais le chemin semble bien long. Ça n'est pas le cas de cette séquence, de neuf minutes seulement, mais qui est à mourir de rire et qu'on ne se lasse pas de (re)voir :