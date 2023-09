Netflix : les nouveautés d'octobre 2023 vont vous faire frissonner

Qu'est-ce qu'on trouve au programme sur Netflix pour le mois d'octobre 2023 ? Découvrez l'agenda des nouveaux films et séries disponibles, avec notamment du cinéma d'horreur, le retour de Lupin et deux Will Smith pour le prix d'un.

Les nouveautés d'octobre 2023 sur Netflix : le programme

Quoi de neuf du côté de la plateforme de streaming au logo rouge ? Pour la rentrée et le passage à l'automne, Netflix a concocté un programme aux petits oignons pour commencer à se faire peur et à se pelotonner devant des programmes aussi variés que séduisants.

Gemini Man ©Paramount Pictures

Les nouveaux films

Dès le début du mois, c'est notamment Céline Sciamma qu'on retrouve sur Netflix, avec une collection de quatre de ses films, dont Portrait de la jeune fille en feu. Une cinéaste française, qui n'arrive pas seule comme représentante du cinéma national puisqu'on pourra aussi (re)voir Nos jours heureux et Hors normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache, ainsi que la comédie Le Prénom.

Directement en provenance du Brésil, on pourra jeter aussi un oeil au thriller sulfureux Au plaisir de se faire trahir, prévu le 25 octobre et dont les premières images promettent une intrigue aussi dangereuse que coquine.

Au plaisir de se faire trahir ©Netflix

Et puisqu'Halloween approche à grand pas, durant tout le mois le catalogue s'enrichira de titres de la saga Conjuring, du film The Craft de 2020, des trois premiers films Scary Movie ou encore du thriller espagnol inédit Les Ordres du mal, prequel de Verónica.

Le pitch du film Les Ordres du mal :

Après une enfance marquée par un miracle, Narcisa entre dans les ordres et enseigne à de jeunes filles dans un ancien couvent hanté par une présence inquiétante.

Calendrier des films

Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (01/10)

Naissance des pieuvres (01/10)

Tomboy (01/10)

Bande de filles (01/10)

Portrait d'une jeune fille en feu (01/10)

Conjuring : Les dossiers Warren (01/10)

Conjuring 2 : Le cas Enfield (01/10)

Annabelle 2 : La création du mal (01/10)

Le Prénom (01/10)

Charlie et la chocolaterie (01/10)

Hors normes (05/10)

Nos jours heureux (05/10)

Fair Play (06/10)

Les Minions 2 (06/10)

The Craft - Les nouvelles sorcières (06/10)

Gemini Man (11/10)

Spy Kids (13/10)

Spy Kids : Espions en herbe (13/10)

Spy Kids 3 : Mission 3D (13/10)

Chicken Run (15/10)

Scary Movie (15/10)

Scary Movie 2 (15/10)

Scary Movie 3 (15/10)

Les Infidèles (21/10)

La Cité rose (22/10)

Au plaisir de se faire trahir (25/10)

Marchands de douleur (27/10)

Les Ordres du mal (27/10)

Les nouvelles séries

La star Omar Sy, titulaire du rôle principal de la série Lupin, fait ce 5 octobre 2023 son retour pour la troisième partie du show créé par George Kay. La série Everything Now avec Sophie Wilde fera elle ses grands débuts sur Netflix ce même jour. Très attendue, la nouvelle création du maître du frisson Mike Flanagan La Chute de la maison Usher est aussi au programme, ainsi que la saison 7 d'Élite et l'arrivée en fin de mois de la série DC animée culte La Ligue des justiciers.

Le pitch de la partie 3 de Lupin :

Désormais dans la clandestinité, Assane (Omar Sy) doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Incapable de supporter les souffrances qu’ils endurent à cause de lui, Assane décide de rentrer à Paris avec une proposition folle : quitter la France et commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais loin, et un retour inattendu va chambouler ses plans.

Calendrier des séries

Lupin - Partie 3 (05/10)

Everything now (05/10)

La Chute de la maison Usher (12/10)

Mon petit côté vampire (17/10)

Bodies (19/10)

Big Mouth - saison 7 (20/10)

Elite - saison 7 (20/10)

La Ligue des justiciers - saison 1 (24/10)

Par ailleurs, Neflix diffusera à partir du 4 octobre Beckham, qui comme son nom l'indique revient sur la carrière du célèbre footballeur anglais, et entre autres documentaires celui produit par Steven Spielberg La Vie sur notre planète, le 25 octobre.