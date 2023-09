Netflix : plus que quelques jours pour (re)voir ces deux chefs-d'oeuvre de Steven Spielberg

La fin du mois de septembre approche, et avec elle il faudra faire ses adieux à plusieurs films du catalogue Netflix. Parmi ces partants, deux films du grand cinéaste Steven Spielberg, deux longs-métrages passionnants à (re)découvrir donc de toute urgence.

La valse du catalogue Netflix

Le catalogue de la plateforme de streaming Netflix est en évolution permanente, avec des arrivées et des départs constants de films et séries, hors évidemment les créations originales Netflix. Pour la fin de ce mois de septembre 2023, c'est donc plusieurs films et séries ne seront plus disponibles au 30 septembre, dont certaines pépites qu'il ne faut pas laisser passer. C'est notamment le cas de deux films de Steven Spielberg, une comédie dramatique et un film de science-fiction, qui sont absolument à voir pour celles et ceux qui ne les auraient jamais vus et à redécouvrir pour les autres.

Arrête-moi si tu peux (2002)

Inspiré de l'autobiographie romancée de Frank Abagnale Jr., Arrête-moi si tu peux raconte l'histoire formidable et haletante d'un génie de l'escroquerie. Celui-ci, Frank Abagnale Jr., est incarné par le jeune Leonardo DiCaprio et est poursuivi par l'agent du FBI Carl Hanratty, incarné par Tom Hanks. Un duo antagoniste qui fait des miracles, s'affichant tour à tour drôle, émouvant, et lancé dans des péripéties haletantes. Autour d'eux, le reste du casting est royal, avec notamment Christopher Walken et Nathalie Baye pour interpréter les parents du jeune Frank. Arrête-moi si tu peux est divertissant, avec un grand soin apporté à la direction artistique, comme pour accompagner l'élégance enjouée de l'escroc prodige. Comme à son habitude, Steven Spielberg y traite sur une note douce-amère d'une crise familiale avec brio.

Arrête-moi si tu peux ©Universal Pictures

Leonardo DiCaprio délivre dans Arrête-moi si tu peux une très solide performance, confirmant alors que la star juvénile de Titanic est aussi un grand acteur - il est par ailleurs cette même année à l'affiche de Gangs of New York de Martin Scorsese. À ses trousses, le toujours parfait Tom Hanks, qui assure avec Arrête-moi si tu peux sa deuxième collaboration avec Steven Spielberg après Il faut sauver le soldat Ryan - pour un total de cinq longs-métrages, avec Le Terminal, Le Pont des Espions et Pentagon Papers.

Minority Report (2002)

2002, une année bien remplie pour Steven Spielberg puisqu'en plus d'Arrête-moi si tu peux sort Minority Report, formidable thriller de science-fiction avec Tom Cruise en tête d'affiche. Adapté de la nouvelle Rapport minoritaire du grand auteur américain Philip K. Dick, Minority Report raconte l'histoire du chef de l'unité Précrime, John Anderton. Cette unité est en mesure de prédire la commission de crimes, à l'aide de trois êtres humains mutants doués de "précognition". Un jour, John Anderton reçoit une vision des précogs le concernant : dans 36 heures, il aura assassiné quelqu'un, une personne qu'il ne connaît pas et pour une raison qu'il ignore. S'enclenche alors une terrible course contre-la-montre...

John Anderton (Tom Cruise) - Minority Report ©20th Century Fox

Avec ce polar futuriste, noir et désespéré, Steven Spielberg rappelle qu'il maîtrise parfaitement le genre de la science-fiction, cette fois dans une tonalité plus adulte et ambiguë que celle avec laquelle il avait réalisé Rencontres du troisième type et E.T., l'extra-terrestre. Minority Report est un grand succès critique et commercial, et par ailleurs une des plus belles performances de la carrière de Tom Cruise, entouré de formidables seconds rôles.

Minority Report et Arrête-moi si tu peux sortent du catalogue Netflix le 30 septembre, plus que quelques jours donc pour les (re)voir.