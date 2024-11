Netflix : les nouveautés films et séries du 11 au 17 novembre 2024

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries arrivent sur Netflix la semaine du 11 au 17 novembre 2024 avec notamment le retour très attendu d'une série adorée des abonnés.

Netflix : quels nouveaux films arrivent cette semaine ?

Le mois de novembre sur Netflix continue de dévoiler ces nouveautés. Cette semaine encore, la plateforme au logo rouge va proposer plusieurs nouveaux longs-métrages à ses abonnés. On pourra par exemple retrouver Margot Robbie et sa team dans Birds of Prey le 14, le très stressant 13 Hours signé Michael Bay le 15, l'intégrale de Madagascar le 16, ou encore Zero Dark Thirty avec Jessica Chastain le 17. Le même jour, la comédie signée Alain Chabat, Santa & Cie débarquera, pour un Noël avant l'heure !

L'agenda des nouveaux films

My Boo (11/11)

Love in Contract (11/11)

Monster High : Un lycée pas comme les autres (14/11)

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn (14/11)

Un/Happy For You (15/11)

13 Hours (15/11)

Rédemption (15/11)

Kaiji (15/11)

Mon histoire (16/11)

Little Italy (16/11)

Madagascar (16/11)

Madagascar 2 (16/11)

Les Pingouins de Madagascar : Le film (16/11)

Sisters (16/11)

The Hunt (16/11)

Zero Dark Thirty (17/11)

Santa & Cie (17/11)

Netflix : quelles nouveautés séries arrivent cette semaine ?

Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine côté nouveautés séries sur Netflix. Mais il y a déjà bien à faire avec la très attendue saison 2 d'Arcane, ajoutée le 9 novembre, ainsi que La Cage de Franck Gastambide, qui est déjà disponible.

On retiendra cependant la partie 2 de la saison 6 de la série Cobra Kai, qui connaît un très beau succès sur Netflix depuis la première saison.

L'agenda des nouveautés séries