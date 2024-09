Netflix : les nouveautés films et séries du 23 au 29 septembre 2024

On fait le point sur l'agenda des nouveautés du côté des films et des séries sur Netflix pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Notamment au programme, de l'action venue des États-Unis et de Thaïlande, une comédie romantique turque inédite et la nouvelle série de Kristen Bell !

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 23 au 29 septembre

Après une semaine qui aura vu notamment arriver des grands titres comme Asteroid City et Pulp Fiction, la dernière semaine de septembre sur Netflix propose un programme varié avec de l'action, de la romance et de la légèreté. Dès lundi 23 septembre, on pourra ainsi se plonger dans les aventures explosives du célèbre "agent 47" dans Hitman : Agent 47, suite de 2015 du film d'action de Xavier Gens sorti en 2007.

Divorce ©Netflix

Ce mercredi 25 septembre, les abonnés pourront découvrir et rire devant Divorce, une comédie polonaise sur un couple qui souhaite divorcer et se retrouve pris dans une embrouille avec l'Église. Ce même jour, la comédie française de 2018 Le Dindon, avec notamment Dany Boon et Laure Calamy, rejoint aussi le catalogue.

Toujours du côté des nouveautés, le film romantique turc Un parfait gentleman, au sujet d'un escort boy qui tombe amoureux et remet toute sa vie en question, sera disponible à partir du 26 septembre.

Événement à ne pas rater, la mise en ligne le 27 septembre du documentaire Will & Harper, un buddy movie avec Will Ferrell et son amie et collaboratrice de longue date la scénariste Harper Steele. Harper Steele, qui était encore il y a peu Andrew Steele. Will & Harper raconte ainsi la transition d'Harper Steele, via elle-même et son ami Will Ferrell, qui jusque-là n'avait connu qu'Andrew Steele... Un documentaire aussi drôle que touchant, et d'une intelligence précieuse sur un sujet difficile.

Tous les nouveaux films mis en ligne du 23 au 29 septembre

Hitman : Agent 47 (23/09)

Le Dindon (25/09)

Divorce (25/09)

Bangkok Breaking : Enfer et Paradis (25/09)

Un Parfait Gentleman (26/09)

Lísàbí : La Rébellion (27/09)

Rez Ball (27/09)

Will & Harper (27/09)

Ruby l'ado Kraken (28/09)

Profession tueur 2 (29/09)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine du 23 au 29 septembre

Du côté des séries pour la dernière semaine de septembre 2024, on s'attardera surtout sur la nouveauté Nobody Wants This, qui compose un duo comique séduisant avec Kristen Bell, dans le rôle d'une podcasteuse agnostique qui ne mâche pas ses mots, et Adam Brody en rabbin fraîchement célibataire. Nobody Wants This sera à découvrir à partir du jeudi 26 septembre.

Une podcasteuse sexo agnostique et un rabbin fraîchement célibataire tombent amoureux, mais leur relation peut-elle survivre à leurs vies opposées et à leurs familles indiscrètes ?

Nobody Wants This ©Netflix

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 23 au 29 septembre