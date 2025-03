Netflix : les nouveautés films et séries du 24 au 30 mars avec un film d'horreur français récent

Alors que le mois de mars touche à sa fin, Netflix continue d’enrichir son catalogue avec des ajouts variés. Entre comédie potache française, thriller horrifique et drame intense, cette nouvelle semaine promet de satisfaire tous les goûts. Côté séries, une enquête mystérieuse, une saison très attendue et un drame féministe viennent compléter l’offre. Voici tout ce qui vous attend sur la plateforme du lundi 24 mars au dimanche 30 mars 2025.

Les nouveaux films à découvrir cette semaine

Netflix mise sur des sorties éclectiques pour clôturer le mois de mars en beauté. Parmi elles, Les Segpa (25 mars) vient apporter une touche d’humour avec son adaptation cinématographique des célèbres vidéos YouTube. Cette comédie suit un groupe d'élèves de SEGPA, souvent sous-estimés par le système scolaire, qui se retrouvent embarqués dans une aventure aussi absurde que déjantée.

Le 26 mars, Rupture pour tous débarque sur la plateforme. Cette comédie romantique met en scène un homme dont le métier est de rompre à la place des autres. Mais lorsqu'il tombe lui-même amoureux, ses certitudes sont mises à rude épreuve.

Le 27 mars, c’est un tout autre registre avec Vermines, un thriller horrifique français qui a fait sensation au cinéma. Porté par une ambiance suffocante et des effets visuels impressionnants, le film raconte l’histoire d’un immeuble pris d’assaut par une invasion d'araignées mutantes, forçant les habitants à une lutte désespérée pour leur survie.

Côté émotions fortes, Demain est un autre jour (28 mars) adapté du roman éponyme de Lori Nelson Spielman, suit une jeune femme qui tente de compléter la liste des choses à faire dans sa vie qu'elle a écrite enfant. Au casting, on retrouve Sofia Carson dans le rôle-titre.

Enfin, Netflix termine la semaine avec deux films très attendus : Manchester by the Sea et Morbius, tous deux disponibles le 30 mars. Le premier, réalisé par Kenneth Lonergan et porté par Casey Affleck, est un drame bouleversant sur le deuil et la reconstruction. Quant à Morbius, film Marvel porté par Jared Leto, il s’inscrit dans l’univers des anti-héros en racontant l’histoire du Dr Michael Morbius, un scientifique atteint d’une rare maladie du sang qui tente de se guérir... avant de se transformer en vampire.

Les nouvelles séries à ne pas manquer

Côté séries, Netflix propose des ajouts variés pour tous les publics. Le 26 mars, Million Dollar Secret intrigue avec son concept mystérieux : une personne lambda découvre qu’elle possède un secret qui pourrait bouleverser l’économie mondiale. Entre suspense et rebondissements, cette série promet une narration haletante.

Le 27 mars, La Loi de la plus forte revient pour une deuxième saison. Ce drame explore les luttes de pouvoir et les rivalités entre femmes dans un monde impitoyable, où la manipulation et la stratégie sont les seules armes pour s’en sortir.

Enfin, De Parfaites Demoiselles (28 mars) clôt la semaine avec une série qui interroge les normes sociales et la pression du paraître. Entre romance, faux-semblants et ambitions contrariées, cette nouvelle production pourrait bien séduire les amateurs de drames psychologiques.