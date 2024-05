Netflix : les nouveautés films et séries du 6 au 12 mai 2024

Le programme semaine du 6 au 12 mai 2024 sur Netflix réserve quelques jolis morceaux avec notamment l'arrivée au catalogue du thriller policier explosif "BAC Nord", une comédie romantique inédite avec Brooke Shields, ainsi qu'une nouveauté séduisante du côté des séries : "Bodkin".

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 6 au 12 mai

Netflix, après un début de mois de mai très généreux, avec pas moins de dix ajouts à son catalogue de films, ralentit fortement la cadence pour cette semaine du 6 au 12 mai. Heureusement, les trois nouveaux titres proposés ont de sérieux arguments, chacun dans leur genre.

BAC Nord ©Studiocanal

À commencer le mardi 7 mai par le spectaculaire BAC Nord, le thriller policier de Cédric Jimenez avec Karim Leklou, Gilles Lellouche et François Civil en flics de la BAC des quartiers nord de Marseille pris dans un terrible engrenage. Sorti en 2021 après une présentation compliquée au Festival de Cannes, BAC Nord a attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles et décroché sept nominations aux César 2022.

Changement de registre le lendemain, puisque le 8 mai on pourra (re)voir l'émouvant Un sac de billes, adaptation par Christian Duguay sortie en 2017 du célèbre récit autobiographique de Joseph Joffo, qui raconte, durant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de deux jeunes frères juifs en fuite dans la France occupée.

Enfin, la comédie romantique et création originale de Netflix La Mère de la mariée sera à découvrir à partir du 9 mai.

Un mariage organisé sur une île tropicale menace de tourner au désastre quand la mère de la mariée découvre que le père du marié est son ex.

Tous les nouveaux films mis en ligne du 6 au 12 mai 2024

Bac Nord (07/05)

Un sac de billes (08/05)

La Mère de la mariée (09/05)

Même régime frugal du côté des séries, avec notamment deux séries de fiction inédites et une nouvelle émission de télé-réalité coréenne, intitulée Super Rich in Korea. Celle-ci ouvre la semaine avec sa diffusion à partir du 7 mai, et se présente ainsi : "Entre magnats singapouriens, héritiers italiens et nobles pakistanais, découvrez la vie somptueuse de multimilliardaires qui ont choisi de partir s'installer en Corée."

C'est le mercredi 9 mai qui retient l'attention, avec l'arrivée de la nouvelle série romantique turque, Merci et au suivant, ainsi que celle de Bodkin, une série policière et comique américaine inédite, bourrée d'humour noir. Portée notamment par Will Forte, Siobhán Cullen et Robyn Cara, Bodkin raconte en sept épisodes l'enquête d'une équipe de podcasters qui tentent d'élucider la disparition mystérieuse de trois étrangers dans une ville côtière irlandaise. La bande-annonce promet un thriller à l'humour très noir et à l'intrigue surprenante.

Tous les nouvelles séries mises en ligne du 6 au 12 mai 2024

Super Rich in Korea (07/05)

Merci et au suivant ! (09/05)

Bodkin (09/05)

Ultimatum : Afrique du Sud (10/05)

Blood of Zeus saison 2 (10/05)

Un documentaire à ne pas rater

Enfin, les abonnés Netflix fans de football et de ses coulisses pourront découvrir le 8 mai le documentaire Euro 2020 : Une finale au bord du chaos, qui se concentre sur les événements tendus et impressionnants survenus lors de la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie à Wembley, assailli par des milliers de supporters sans billets...