Netflix : les nouveautés films et séries du 29 avril au 5 mai 2024

Durant cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024, Netflix va ajouter à son catalogue de nombreux films récents et mettre en ligne une série très attendue : la comédie "Fiasco" avec Pierre Niney et François Civil.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 29 avril au 5 mai

Après une semaine du 22 avril plutôt calme, mais marquée tout de même par l'arrivée de Nicky Larson (le 25 avril), Netflix a concocté un gros problème pour ses abonnés durant la semaine du 29 avril au 5 mai. Dès le premier jour de mai, il sera possible de découvrir Knock at the Cabin, le dernier film de M. Night Shyamalan, sorti il y a un peu plus d'un an. Un excellent ajout au catalogue de Netflix qu'on recommande chaudement (voir notre critique).

La plateforme de streaming va ajouter plusieurs films assez récents, et même récupérer Barbarian (2 mai), un film d'horreur qui fait parler lors de son arrivée sur Disney+. Enfin, du côté des pures nouveautés, notons la sortie de Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (3 mai), nouvelle comédie de Jerry Seinfeld avec Melissa McCarthy et Hugh Grant.

Tous les films mis en ligne sur Netflix du 29 avril au 5 mai

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 29 avril au 5 mai

Du côté des séries, c'est tout simplement un des meilleurs mangas du moment qui s'apprête à rejoindre le service de streaming. En plus d'être disponible sur Crunchyroll, Jujutsu Kaisen (1er mai) va en effet s'ajouter au catalogue de Netflix. Cependant, la série qui devrait être la plus vue en France durant ces prochains jours se nomme Fiasco (30 avril). Une nouvelle folie avec Pierre Niney et François Civil qui s'annonce hilarante !

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix du 29 avril au 5 mai

