Netflix : ce film français événement est enfin disponible mais il ne va pas faire l'unanimité

Loups-Garous, la nouvelle comédie fantastique de Netflix, est désormais disponible, mais risque de ne pas faire l’unanimité. Inspiré du célèbre jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, le film, porté par des acteurs comme Jean Reno et Franck Dubosc, peine à convaincre. Malgré une idée de départ séduisante, l'exécution laisse à désirer, avec des effets spéciaux peu convaincants et un scénario qui manque de profondeur. Si certains moments comiques fonctionnent, l’ensemble reste en deçà des attentes pour un casting aussi prestigieux.

Loups-Garous : le film français Netflix est dispo

Annoncé depuis plusieurs mois, le film Loups-Garous est disponible sur Netflix depuis ce mercredi 23 octobre. Adapté du célèbre jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, il met en scène Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément dans une aventure à mi-chemin entre Jumanji et Les Visiteurs.

Le film mis en scène par François Uzan (Lupin) raconte l’histoire d’une famille qui, après avoir découvert un mystérieux jeu de société, est transportée dans un village médiéval. Là-bas, ils doivent faire face à des attaques nocturnes de loups-garous et tenter de survivre tout en cherchant à revenir à leur époque. D'abord déboussolés, les membres de la famille découvrent qu'ils possèdent chacun un don propre à leurs rôles dans le jeu, et que ça n'est qu'ensemble, qu'ils pourront vaincre la malédiction, et retourner en 2024.

Netflix mise beaucoup sur ce projet, espérant séduire à la fois les amateurs du jeu culte Les Loups-Garous de Thiercelieux et les fans de comédies fantastiques familiales.

Une adaptation qui ne fera pas l'unanimité

Malgré une idée de départ prometteuse, Loups-Garous peine à convaincre en raison d’une exécution décevante. Dès les premières minutes, l’aspect visuel laisse à désirer, donnant au film une impression "cheap", avec des décors et costumes qui manquent de crédibilité. Les acteurs, pourtant talentueux, semblent désengagés, comme si, eux-mêmes, ne croyaient pas vraiment au projet. Jean Reno et Franck Dubosc, qui devraient être les forces motrices de la comédie, paraissent en dessous de leurs capacités habituelles, souvent à la dérive dans un scénario sans grande originalité.

Le mélange de comédie et de fantastique, bien que séduisant sur le papier, échoue à créer une véritable alchimie. Le film souffre d’un scénario prévisible, avec des rebondissements attendus, et des effets spéciaux qui, loin d’être immersifs, affaiblissent l’impact des scènes. Quelques passages humoristiques parviennent à tirer leur épingle du jeu, mais restent largement insuffisants face à ce qu’on pourrait attendre d’un casting aussi prestigieux. Finalement, Loups-Garous ne parvient pas à exploiter pleinement le potentiel de l’univers du jeu dont il s’inspire, et risque de laisser les spectateurs sur leur faim. Certains ont d'ailleurs déjà exprimé leur déception :