Netflix met en ligne gratuitement un film nommé aux Oscars

À la surprise générale, Netflix a mis en ligne il y a 24h, son film d'animation Nimona en intégralité sur sa chaîne YouTube. Disponible sur Netflix depuis le 14 juin 2023, c'est l'occasion parfaite pour ceux ne possédant pas un compte de découvrir cette petite pépite d'animation, nommée cette année aux Oscars. Malheureusement, il n'y a (pour l'instant) pas de sous-titres français disponibles (seulement les sous-titres anglais).

Le film mis en scène par Troy Quane et Nick Bruno raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Nimona, qui a le pouvoir extraordinaire de se transformer en n'importe quel animal ou personne, à volonté. Elle devient l'assistante de Lord Ballister Blackheart, un célèbre vilain qui a une vendetta personnelle contre l'ordre établi et les héros du royaume, en particulier contre son ancien ami devenu rival, Sir Ambrosius Goldenloin.

L'histoire se déroule dans un monde fantastique où la magie et la technologie moderne coexistent. Nimona, avec ses pouvoirs de métamorphe et son attitude rebelle, pousse Blackheart à adopter des méthodes plus audacieuses dans sa lutte contre l'Institution, l'organisation qui contrôle le royaume et maintient une façade de justice et d'ordre. Au fur et à mesure que Nimona et Blackheart défient les héros et dévoilent les secrets et les corruptions de l'Institution, ils découvrent des vérités sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure.

Un film qui revient de loin

Nimona est l'adaptation du roman graphique éponyme créé par N.D. Stevenson en 2015. Le projet d'adaptation cinématographique a d'abord été initié chez Blue Sky Studios, un studio d'animation bien connu pour des films comme L'Âge de glace ou Rio. Blue Sky Studios était une filiale de 20th Century Fox, qui a commencé le développement du film Nimona avant que de grands changements dans l'industrie ne surviennent.

En mars 2019, la Walt Disney Company a finalisé l'acquisition de 21st Century Fox, incluant ses studios de cinéma et de télévision ainsi que d'autres actifs. Cela a placé Blue Sky Studios sous l'égide de Disney, aux côtés d'autres grandes maisons de production d'animation comme Pixar et Walt Disney Animation Studios.

Cependant, en février 2021, Disney a annoncé la fermeture de Blue Sky Studios dans le cadre d'une restructuration et d'une réduction des coûts, exacerbée par les impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie cinématographique. À ce moment-là, Nimona était en développement chez Blue Sky et devait être lancé en 2022. La fermeture du studio a mis en pause la production du film et a soulevé des incertitudes quant à son avenir.

Peu après l'annonce de la fermeture de Blue Sky Studios, Netflix a repris le projet en partenariat avec Annapurna Pictures, donnant une nouvelle vie au film. Et force est de constater qu'ils ont eu du flair.