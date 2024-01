Netflix : c'est un véritable carton plein pour ce réalisateur français

Au milieu des mastodontes américains, et des créations originales Netflix, deux comédies touchantes tirent leur épingle du jeu : Mon Inconnue et Demain tout commence, qui ont conquis le cœur des abonnés. Et elles ont toutes les deux été mises en scène par le même réalisateur : Hugo Gélin.

Netflix : Hugo Gélin a la cote En ce début d'année 2024, les places sont chères sur Netflix pour se démarquer au milieu des créations originales telles que Le Cercle des neiges ou encore En Plein vol. Parmi les ajouts récents de la plateforme en France, deux comédies françaises sont parvenues à tirer leur épingle du jeu, puisqu'elles sont directement hissées dans le top 10 des films les plus visionnés. Et elles ont toutes deux été mises en scène par le même réalisateur : Hugo Gélin. Ainsi, la comédie romantique Mon Inconnue, portée par François Civil et Joséphine Japy, se trouve actuellement à la deuxième place des films les plus visionnés de la plateforme, derrière En plein vol, et devant Le Cercle des neiges. Quant à Demain tout commence avec Omar Sy, elle n'a pas quitté le top 10 de Netflix France depuis sa mise en ligne, en début du mois de janvier. Elle avait même fait l'affront de dépasser Rebel Moon, le blockbuster de Zack Snyder, et de se hisser à la première place. Deux feel-good movies Alors que le froid hivernal s'installe, se plonger dans une comédie touchante sur Netflix peut être le remède idéal contre la grisaille. Mon Inconnue et Demain tout commence, se distinguent par leur capacité à réchauffer les cœurs avec leurs histoires captivantes et émouvantes. Dans Mon Inconnue, nous suivons l'histoire de Raphaël, un auteur à succès, marié à sa muse Olivia, qu'il a rencontrée lorsqu'ils étaient encore lycéens. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il se réveille un matin dans une réalité où il n'a jamais rencontré Olivia. Dans ce monde parallèle, il n'est qu'un simple professeur de littérature, tandis qu'Olivia est devenue une pianiste de renom. Raphaël doit alors naviguer dans cette nouvelle réalité, tentant désespérément de reconquérir l'amour de sa vie qui, dans cette vie alternative, est une parfaite étrangère. Mon Inconnue © Mars Films Demain tout commence, quant à lui, raconte l'histoire de Samuel, un jeune homme insouciant dont la vie bascule lorsqu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé, affirmant qu'il en est le père. Samuel, d'abord dépassé par les événements, s'attache peu à peu à sa fille Gloria. Le film prend une tournure émouvante lorsque, quelques années plus tard, la mère de Gloria revient pour reprendre sa fille, forçant Samuel à se battre pour garder la garde de l'enfant qu'il a élevée seul.