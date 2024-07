Rebel Moon : le Director's Cut se dévoile dans un trailer ultra-violent

Zack Snyder n'avait pas menti : les premières images du "Director's Cut" de "Rebel Moon" font dans l'ultra-violence, la sexualité et le lyrisme chers au cinéaste. De quoi séduire finalement le public déçu par les versions "normales" diffusées sur Netflix ?

Zack Snyder veut du "violent" et du "sexy"

C'est un phénomène bien particulier que nous invite à découvrir le cinéaste Zack Snyder. Sur Netflix, celui-ci a d'abord réalisé Army of the Dead puis ses deux premiers volets de Rebel Moon. Ceux-là, détruits sur le plan critique, n'ont connu qu'un succès très relatif sur la plateforme de streaming lors de leur mise en ligne en décembre puis en avril 2024. Mais on savait déjà, à ce moment, que Zack Snyder avait produit deux autres montages, non-censurés sur la violence et la sexualité, et plus longs.

Ces deux films Rebel Moon - Director's Cut arrivent donc le 2 août sur Netflix, et sont donc Rebel Moon : L'Enfant du feu et Rebel Moon : L'Entailleuse dans leur version "adulte". Une bande-annonce a été dévoilée (vidéo en tête d'article), et on y voit effectivement du sang gicler par dizaines de litres, de la nudité et de la violence. Par ailleurs, synthétisant les événements des deux films, cette bande-annonce semble visuellement bien plus attirante que les deux films déjà montrés...

L'exception Zack Snyder

Cette surprenante stratégie de Netflix - déclarer très tôt que les films Rebel Moon auront très rapidement leur "Snyder Cut" - semble vouloir reproduire le phénomène de la Justice League Snyder's Cut. Ce film sorti en 2021 était la reprise par Zack Snyder de son film Justice League de 2017, qui avait été "dénaturé" par le passage de sa réalisation à Joss Whedon en pleine production. Enragée que Warner n'ait pas laissé à Zack Snyder l'opportunité de réaliser entièrement "son" Justice League, sa communauté de fans avait alors constitué un culte autour de la "Snyder's Cut".

D'un côté, Netflix voudrait ainsi recréer ce phénomène - sans évidemment passer par la case "embrouille" dans laquelle Zack Snyder et les studios DC/Warner Bros. Pictures avaient laissé des plumes -, et de l'autre Zack Snyder se fait plaisir en produisant d'une part une saga fantastique familiale et d'autre part la même saga mais dans son intention plus radicale, qui était sa première idée. Zack Snyder expliquait ainsi en novembre 2023.

J'avais écrit le scénario, sans contraintes, comme je le ferais en suivant mon esthétique "normale" - quelque chose de très brutal, de très sexy, violent, fou, tous les curseurs au maximum -. Mais dans mes conversations avec Netflix, ils m'ont demandé : "Est-ce qu'il y aurait un moyen de revenir à ta version originale, subversive, R-Rated ?" J'ai répondu : "Bien sûr, ce serait génial !". Et ils ont poursuivi : "Comme ça tu pourrais faire ton "truc", et on l'aurait comme quelque chose d'autre, un contenu à part."

La version R-rated du diptyque Rebel Moon sera-t-elle sensiblement meilleure que la version PG-13 déjà sortie ? Les "curseurs poussés à fond" vont-ils changer quelque chose et séduire le public déçu par la première version ? Réponse le 2 août !