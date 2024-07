Netflix : les nouveautés films et séries du 8 au 14 juillet 2024

Voici les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Netflix pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Les prochains gros cartons de la plateforme sont peut-être dans cette liste.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 8 au 14 juillet

Après la mise en ligne de Super Mario Bros., le film le 5 juillet sur Netflix, la plateforme de streaming va proposer des films d'une autre ambiance cette semaine. Dès le 8 juillet, le service rajoutera à son catalogue Munich de Steven Spielberg, qui revient sur les attentats des Jeux olympiques d'été de 1972 durant lesquels des membres de l'organisation Septembre noir prirent en otages et assassinèrent onze athlètes israéliens. Nul doute que cet ajout fera parler de lui étant donné le contexte actuel et à quelques jours des Jeux olympiques de Paris.

Titane ©Diaphana Distribution

L'autre film qui devrait marquer les esprits des abonnés se nomme Titane et arrivera sur la plateforme le 12 juillet. Le long-métrage de Julia Ducournau avait remporté la Palme d'or en 2021 et, à sa sortie en salles, a eu ses adorateurs (voir notre critique) et ses détracteurs (dont Viggo Mortensen).

Tous les nouveaux films mis en ligne du 8 au 14 juillet

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 8 au 14 juillet

Du côté des séries, Netflix n'ajoutera pas de gros titres cette semaine, mais va privilégier le retour de séries comme les saison 2 de La Primera vez (10 juillet) et Le Chemin de l'olivier (11 juillet) ou encore la saison 3 de Viking Valhalla (11 juillet). On notera cependant l'arrivée d'une drôle de nouveauté le 12 juillet avec Exploding Kittens. Une série d'animation tirée d'un jeu de cartes et qui, façon Netflix, devrait donner lieu à une comédie déjantée. La preuve avec ce synopsis : Le conflit entre le Paradis et l'Enfer se poursuit sur Terre quand Dieu et Satan sont envoyés dans le corps de chats domestiques grassouillets.

Enfin, notons la présence au casting de Tom Ellis, qui après avoir porté Lucifer, prêtera sa voix à Dieu...

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 8 au 14 juillet

