Netflix : les nouveautés films et séries du 18 au 25 novembre 2024

Quoi de neuf cette semaine sur Netflix ? Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui rejoignent le catalogue avec notamment le retour très attendu d'une série phare.

Netflix : les nouveaux films ajoutés cette semaine

Le mois de novembre sur Netflix continue de dévoiler ses nombreuses nouveautés. Cette semaine encore, beaucoup de nouveaux films rejoindront le catalogue, pour le plus grand plaisir des abonnés. Concernant les contenus originaux, on retrouvera tout d'abord le film d'action français GTMAX, par le producteur de Balle perdue et AKA, qui se déroule dans le milieu du motocross. Le film sera disponible partout dans le monde le 20 novembre.

Pour un public plus familial, le nouveau film des studios Skydance Anymation, Ellian et le Sortilège, arrivera le 22 novembre, et devrait être un succès total. Le long-métrage est une aventure épique familiale qui raconte l'histoire d’Ellian, une jeune princesse qui doit affronter un sort mystérieux pour sauver sa famille et son royaume.

Toujours pour les films originaux Netflix, on notera l'arrivée de The Piano Lesson, avec Samuel L. Jackson, John David Washington et Ray Fisher, qui sera ajouté le 22 novembre. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre éponyme d'August Wilson, qui se déroule après la Grande Dépression aux États-Unis.

L'agenda des nouveaux films

Voisin contre voisin (19/11)

GTMAX (20/11)

The Merry Gentlemen (20/11)

Kung Fu Panda (20/11)

Kung Fu Panda 3 (20/11)

Very Bad Dads (22/11)

Very Bad Dads 2 (22/11)

Ellian et le Sortilège (22/11)

JOY (22/11)

The Piano Lesson (22/11)

Le Dernier Voyage du Demeter (23/11)

Mystic River (23/11)

L'Ascension (24/11)

Les Filles du docteur March (25/11)

City Hunter : Bay City Wars (25/11)

City Hunter : Complot pour 1 million de dollars (25/11)

Sang froid (25/11)

Million Dollar Baby (25/11)

Rendez-vous chez les Malawas (25/11)

Les nouveautés séries de la semaine

Cette semaine, la grande nouveauté série, est la très attendue deuxième partie de la saison 7 de Outlander qui arrivera le 23 novembre sur Netflix, au lendemain de sa diffusion sur Starz. Dans ces nouveaux épisodes, Claire et Jamie retournent en Écosse, en compagnie du jeune Ian. Il s'agit de l'avant-dernière saison de la série, qui continuera avec une ultime saison 8, ainsi qu'un spin-off.

L'agenda des nouveautés séries