Netflix : toutes les nouveautés films et séries du 27 janvier au 2 février 2025

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui débarquent sur Netflix du 27 janvier au 2 février 2025. Deux nouveautés séries sont particulièrement attendues par les abonnés.

Les nouveaux films attendus cette semaine sur Netflix

Avec un mois de février très fourni en nouveautés, Netflix propose cette semaine une sélection variée de nouveautés cinématographiques, entre sagas cultes et productions récentes. Ainsi, la trilogie Shrek rejoint le catalogue, pour permettre aux abonnés de redécouvrir les aventures humoristiques de l’ogre vert et de son fidèle compagnon, avec ses références culturelles et son humour qui ont marqué une génération de spectateurs. De son côté, la saga Cinquante Nuances de Grey, composée des trois films (Cinquante Nuances de Grey, Cinquante Nuances plus claires, Cinquante Nuances plus sombres), s’adresse aux amateurs de romance dramatique mêlée d’érotisme.

Côté animation, Le Garçon et le Héron, dernier film du réalisateur Hayao Miyazaki, débarque sur la plateforme. Véritable succès critique et public, ce long-métrage explore des thématiques profondes à travers une narration poétique et un univers visuel raffiné, caractéristiques du Studio Ghibli.

Parmi les productions françaises ajoutées cette semaine, Flo propose un biopic consacré à Florence Arthaud, figure emblématique de la voile, et retrace son parcours hors norme et ses exploits maritimes.

Enfin, le thriller français À l’intérieur (2007), réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo, fait également son apparition sur Netflix. Ce film d’horreur, qui s’est imposé comme une référence du cinéma de genre français, raconte l’histoire d’une femme enceinte, interprétée par Alysson Paradis, confrontée à une mystérieuse inconnue (Béatrice Dalle) qui s’introduit chez elle la veille de son accouchement.

Les nouveaux films par dates d'ajout

Les Affamés (29/01)

Mille et un (30/01)

Les Deux Hémisphères de Lucca (31/01)

À l'intérieur (01/02)

Sous Haute Pression (01/02)

Very Bad Team (01/02)

Témoin à louer (01/02)

Cinquante Nuances de Grey (01/02)

Cinquante nuances plus claires (01/02)

Cinquante nuances plus sombres (01/02)

xXx: The Next Level (01/02)

Un Prince à New York (01/02)

Stuart Little 2 (01/02)

Sniper: Assassin's End (01/02)

Le Garçon et le Héron (01/02)

Shrek (01/02)

Shrek 2 (01/02)

Shrek le troisième (01/02)

Flo (01/02)

Complètement cramé (01/02)

The Grudge (01/02)

Sniper: Ghost Shooter (01/02)

Twisted (02/02)

Les nouveautés séries de la semaine sur Netflix

Côté séries, Netflix enrichit son catalogue avec le retour très attendu de The Recruit, qui revient pour une deuxième saison le 30 janvier. Ce thriller d'espionnage, porté par Noah Centineo, suit les péripéties d'un jeune avocat recruté par la CIA et plongé malgré lui dans des missions périlleuses à travers le monde. Après le succès de la première saison, cette nouvelle salve d'épisodes promet d'approfondir les enjeux géopolitiques et les dilemmes personnels du protagoniste.

Par ailleurs, les amateurs de thrillers psychologiques pourront découvrir la saison 2 de La Petite Fille sous la Neige, disponible dès le 31 janvier. Adaptée du roman éponyme de Javier Castillo, cette série espagnole explore les suites de l'enquête autour de la disparition mystérieuse d'une fillette, et plonge les spectateurs dans une atmosphère sombre et angoissante. La première saison avait connu un beau succès sur Netflix en janvier 2023.