Netflix : les nouveautés films et séries du 11 au 17 mars 2024

Programme Netflix très alléchant pour la semaine du 11 au 17 mars 2024 avec l'arrivée de Spider-Man sur la plateforme, des thrillers avec Pierre Niney et Guillaume Canet, une mini-série documentaire sur le scandale d'Outreau, ainsi que Lindsay Lohan et Ester Exposito dans des créations Netflix inédites.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 11 au 17 mars

Après une première semaine de mars au programme allégé, Netflix accueille plusieurs nouveautés dans son catalogue de films. Il y en a pour tous les goûts, du genre super-héroïque à la comédie romantique avec Lindsay Lohan en passant par des thrillers français. Ainsi, alors qu'on peut déjà voir l'acteur en action dans plusieurs films sur la plateforme (Sauver ou périr, Un homme idéal, Five, etc.), un autre film avec Pierre Niney, Boîte noire, arrive le mercredi 13 mars.

Mathieu Vasseur (Pierre Niney) - Boîte noire ©Studiocanal

Ce thriller d'investigation de haut niveau et qui flirte avec l'épouvante psychologique avait attiré plus de 1,1 millions de spectateurs lors de sa sortie dans les salles en septembre 2021.

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

Les fans de Spider-Man sont gâtés : le 15 mars, les deux films The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield dans le rôle-titre seront disponibles. Ce n'est pas tout, puisque le même jour entrent aussi au catalogue Netflix Spider-Man : Far From Home ainsi que le grand succès d'animation Spider-Man : New Generation.

Tous les films mis en ligne du 11 au 17 mars

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 11 au 17 mars

Du côté des séries, plusieurs nouveautés dont une mini-série documentaire inédite qui va faire du bruit : Outreau : Un cauchemar français. Cette série qui revient sur un des plus grand scandales judiciaires français sera à découvrir le vendredi 15 mars.

Au début des années 2000, dans le nord de la France, le jeune juge Burgaud est chargé d'enquêter sur des accusations de pédophilie au sein d'une famille. Mais l'affaire devient de plus en plus complexe à mesure que l'enquête avance, lorsque d'autres habitants de la ville semblent également impliqués. Entre accusations et contre-accusations, la machine judiciaire se grippe.

À noter, l'arrivée au catalogue de l'intégralité de la série américaine culte avec Tony Shalhoub Monk, le 15 mars, ainsi qu'une nouveauté policière Netflix avec la série D'une main de fer.

Avant Outreau, plus de légèreté avec Bandidos le 13 mars, nouvelle série espagnole avec la star Ester Exposito, et la nouvelle saison de Girls5eva le 14 mars.

Bandidos ©Netflix

Toutes les séries mises en lignes du 11 au 17 mars