Netflix : les nouveautés films et séries du 12 au 18 août 2024

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries rejoignent le catalogue de Netflix cette semaine du 12 au 18 août 2024, aux côtés de "Emily in Paris".

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 12 août

Le cinéma français sera à l'honneur sur Netflix pour cette semaine du 12 août, puisque trois films récents s'ajouteront au catalogue de la plateforme. D'abord La Nuit du 12 (12/08), cet excellent polar récompensé de 7 César en 2023. Puis, les deux derniers films de Maïwenn seront mis en ligne le 16 août. Il s'agit du drame familial ADN et du film historique Jeanne du Barry avec Johnny Depp en Louis XV. Enfin, le même jour, Netflix proposera à ses abonnés The Union, une comédie d'action portée par Mark Wahlberg et Halle Berry, et dont voici le synopsis : Un simple ouvrier du bâtiment du New Jersey se transforme en espion lorsque son amoureuse de lycée, perdue de vue depuis longtemps, le recrute pour une mission secrète.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les nouveaux films mis en ligne du 12 au 18 août

Les nouveautés séries de la semaine du 12 août

Du côté des séries, Netflix a prévu de laisser la place à l'un de ses plus gros titres : Emily in Paris. La série est de retour avec une saison 4 qui sera l'une des rares nouveautés de cette semaine. Les adeptes d'animation pourront toujours se pencher sur Kengan Ashura ou Sakuna of Rice and Ruin, tandis que les passionnés d'affaires criminelles auront de quoi faire avec American Murderer: Laci Peterson. Cependant, c'est bien le show porté par Lily Collins qui devrait sans surprise attirer le plus grand nombre. Les fans d'Emily attendent son retour depuis presque 2 ans. Ils devront cependant se contenter de seulement cinq épisodes le 15 août. Pour la Partie 2, il faudra ensuite attendre le 12 septembre.

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 12 au 18 août

