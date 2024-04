Netflix : les nouveautés films et séries du 15 au 21 avril 2024

Cette semaine du 15 au 21 avril 2024 sera marquée par la mise en ligne de "Rebel Moon 2" sur Netflix, la suite du space opera de Zack Snyder. On fait le point sur toutes les sorties à venir sur la plateforme.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 15 au 21 avril

Les fans de Zack Snyder vont enfin pouvoir découvrir la finalité de l'aventure de Kora (Sofia Boutella) avec Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. Le premier opus de cet ambitieux space opera était sorti le 22 décembre dernier. Il n'aura donc fallu attendre que 4 mois pour découvrir cette suite, qui arrive sur Netflix le 19 avril. Il s'agira du plus gros ajout de la plateforme de streaming pour cette semaine du 15 avril. Une manière sans doute de donner toutes ses chances à cette super-production - d'autant que le premier film n'avait pas eu le succès attendu.

Ceux ayant adhéré à la proposition de Zack Snyder pourront en tout cas découvrir une bataille épique entre les rebelles et l'armée de Balisarius. Et à en croire les derniers instants du précédent film, on devrait retrouver le terrible Atticus Noble (Ed Skrein) revenu d'entre les morts et bien décidé à se venger de Kora qui mène cette révolte. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Tous les films mis en ligne sur Netflix du 15 au 21 avril

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 15 au 21 avril

Du côté des séries, la semaine du 15 avril s'annonce également assez calme, avec surtout l'ajout d'épisodes de téléréalité, comme L'Incroyable famille Kardashian. Cependant, les abonnés de Netflix les plus curieux pourront tenter de découvrir Destiny, une série japonaise qui s'annonce pleine de suspense. Voici le synopsis de la série :

Quand un ami réapparaît dans sa vie après 12 ans d'absence, une procureure commence à relier des faits sans rapport pour découvrir la vérité sur la mort tragique de son père.

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix du 15 au 21 avril

