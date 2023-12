Rebel Moon : gros coup dur pour le film Netflix de Zack Snyder

Arrivé il y a une semaine sur Netflix, la première partie de "Rebel Moon" de Zack Snyder ne démarre pas comme espéré. En France, le space opera a déjà été détrôné par un film de 2021 avec Milla Jovovich.

Rebel Moon : le film de Zack Snyder ne fait pas l'unanimité

Zack Snyder a toujours énormément divisé les cinéphiles. Si certains adhèrent totalement à son univers, et à son esthétique hyperstylisée, d'autres restent hermétiques à son style, et à son approche de la mise en scène. Son dernier film, Rebel Moon, dont la première partie est arrivée sur Netflix il y a une semaine, ne déroge pas à la règle, et divise profondément les spectateurs. Après des critiques catastrophiques (comme le prouve son résultat sur Rotten Tomatoes), le public n'a pas été aussi sévère, et certains ont été totalement embarqués par ce space opera façon Star Wars.

Pour rappel, la première partie de Rebel Moon baptisée Enfant du feu nous envoie sur une planète paisible, sur laquelle vivent des paysans. C'est dans cet endroit idyllique que Kora (Sofia Boutella), ancienne soldate d'un empire tyrannique, a trouvé son équilibre, et coule des jours heureux. Mais son bonheur est de courte durée lorsque l'armée de l'empire débarque sur la planète et menace de tout détruire. Elle part alors en quête de rebelles sur les planètes voisines pour se défendre face aux forces d'un général tyrannique.

Déjà détrôné par un film de 2021

Rebel Moon était censé être le gros événement cinématographique de cette fin d'année sur Netflix. Mais descendu par la critique anglo-saxone, les premiers chiffres ne sont pas bons pour le film de Zack Snyder. En effet, il ne cumule que 54 millions d'heures visionnées pour sa première semaine. À titre de comparaison, Le Monde après nous, cumulait près de 100 millions d'heures visionnées pour sa première semaine. En France, c'est encore pire : le film a déjà perdu sa première place dans le top 10 des films les plus visionnés de la plateforme, et s'est fait détrôner par Monster Hunter, de Paul W.S. Anderson, sorti en 2021 avec Milla Jovovich.

Un mauvais signal pour le film de Zack Snyder dont la deuxième partie arrivera en avril prochain.