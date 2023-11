Netflix : les nouveautés films et séries du 20 au 26 novembre

Pour cette semaine du 20 novembre, riche en nouveaux films et séries, les fans d'animation et de comédies romantiques sont particulièrement gâtés. En effet, les premiers pourront notamment (re)découvrir la plus grande série jamais créée sur le super-héros Batman, et le nouveau film d'animation Netflix "Leo". Et les seconds auront notamment une comédie romantique inédite turque à se mettre sous la dent. Sans oublier la mise en ligne du premier épisode de l'émission de télé-réalité "Squid Game : Le défi"...