Netflix : les nouveautés films et séries du 26 août au 1er septembre 2024

Netflix envoie du lourd et gâte ses abonnés pour cette dernière semaine d'août. Notamment au programme des réjouissances, la saison 2 de la série "En Place" de Jean-Pascal Zadi, la très ambitieuse création "KAOS", un film d'horreur inédit et un classique de Sofia Coppola !

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 26 août

Histoire de se préparer au mieux pour la rentrée du mois de septembre, il y a en a pour tous les goûts, et en quantité, à découvrir ou revoir sur Netflix cette semaine. À commencer du côté des longs-métrages, où on pourra par exemple porter sa curiosité sur film d'horreur The Deliverance, qui compte notamment à son casting Glenn Close. Inspirée de l'affaire survenue en 2011 de Latoya Ammons, également connue sous le nom de "Demon House", cette production originale Netflix raconte l'histoire suivante :

Ebony Jackson, mère célibataire, repart à zéro et emménage avec sa mère et ses enfants dans une nouvelle maison... où vit déjà une force maléfique.

Réalisé par Lee Daniels (Precious, Le Majordome), The Deliverance sera à découvrir le 30 août, en même temps que la comédie argentine Soeurs de Fortune. Avant ça, les fans d'Orelsan et de Pio Marmaï pourront les retrouver dans la comédie dramatique Felicitá, sortie en 2020. Mais c'est surtout en fin de semaine que le spectacle est au rendez-vous avec Renfield, dans lequel Nicolas Cage incarne le terrible Dracula, ainsi qu'avec le classique de Sofia Coppola Virgin Suicides, disponibles à partir de samedi 31 août.

Tous les nouveaux films mis en ligne du 26 août au 1er septembre

Dangereux Privilèges (28/08)

Felicita (28/08)

Sœurs de Fortune (30/08)

The Deliverance (30/08)

Virgin Suicides (31/08)

Renfield (31/08)

Sans identité (01/09)

The Darkest Minds (01/09)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine du 26 août

La plateforme met par ailleurs en ligne des nouveautés très séduisantes cette semaine, avec notamment le 29 août la saison 2 de la série de Jean-Pascal Zadi En Place, après une première saison très réussie. On découvrait dans celle-ci comment Stéphane Blé, mec lambda et animateur de cité, se retrouvait propulsé au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant arrivé à l'Élysée, il va devoir avec son équipe gérer le pays...

En Place ©Netflix

Autre gros morceau qui arrive le 29 août , la série inédite et très attendue KAOS, avec Jeff Goldblum dans le rôle de Zeus.

Alors que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que le tout-puissant Zeus sombre dans la paranoïa, trois mortels sont destinés à redéfinir l'avenir de l'humanité.

Défié, le roi des dieux va ainsi partir en guerre contre les humains dans ce qui s'annonce être un spectacle très ambitieux, drôle, cynique et spectaculaire.

Autre nouveauté séduisante, la série animée Terminator Zero qui devrait se distinguer son approche très sombre et violente du célèbre univers.

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 26 août au 1er septembre