Netflix : les nouveautés films et séries du 22 au 28 avril 2024

Cette semaine du 22 au 28 avril 2024 sera marquée par la mise en ligne du live action "Nicky Larson" sur Netflix, ainsi que l'arrivée d'un excellent long-métrage récent porté par Cate Blanchett. On fait le point sur toutes les sorties à venir sur la plateforme.

Netflix : les nouveaux films à découvrir cette semaine

Après le gros blockbuster Rebel Moon partie 2 mis en ligne la semaine du 15 avril, et qui connaît des débuts particulièrement compliqués, le mois d'avril touche à sa fin sur Netflix, avec les dernières nouveautés attendues. Deux films en particulier devraient faire parler d'eux, un film original et une acquisition récente.

Le film original Nicky Larson attendu le 25 avril prochain est la première adaptation japonaise en prises de vues réelles du célèbre manga City Hunter créé par Tsukasa Hōjō, déjà adapté en série animée dans les années 1980.

Le long-métrage suit Nicky Larson, interprété par Ryohei Suzuki, un nettoyeur de premier plan qui évolue dans les bas-fonds de Shinjuku, dans le Tokyo d'aujourd'hui. Séducteur et plein d'humour, Nicky relève des défis de taille dans le monde de la pègre. Entre action et humour, le film devrait séduire les fans du manga et de la série animée. La bande-annonce :

Le film Tár réalisé par Todd Field, et porté par Cate Blanchett est sortie au cinéma en janvier 2023. Et il sera disponible sur Netflix le jeudi 25 avril. Une occasion en or de pouvoir découvrir ce long-métrage fascinant sur les coulisses de la carrière de Lydia Tár, une cheffe d'orchestre avant-gardiste, dont la vie va peu à peu se désagréger alors qu'elle doit préparer un concerto très attendu. Une plongée vertigineuse dans le cerveau d'une grande artiste, magistralement incarnée par Cate Blanchett, qui avait été nommée aux Oscars pour ce rôle.

Les nouveautés séries de la semaine

Pour cette dernière semaine d'avril, Netflix dévoilera les épisodes 5 et 6 de la TV réalité Mauvais Joueurs, qui est très plébiscitée par les abonnés, le 24 avril. Le lendemain, la plateforme mettra en ligne la série Dead Boy Detectives, qui se déroule dans l'univers de Sandman.

Le pitch :

Faites la connaissance d'Edwin Payne (George Rexstrew) et de Charles Rowland (Jayden Revri), respectivement le cerveau et les muscles de l'agence Dead Boy Detectives. Adolescents nés à des dizaines d'années d'écart et s'étant rencontrés après la mort, Edwin et Charles sont les meilleurs amis du monde… mais aussi des fantômes qui résolvent des mystères. Ils sont prêts à tout pour rester ensemble, y compris à échapper à des sorcières maléfiques, à l'enfer et à la Mort en personne. Assistés d'une voyante nommée Crystal (Kassius Nelson) et de son amie Niko (Yuyu Kitamura), ils élucident certaines des affaires paranormales les plus intrigantes du monde des mortels.

Le 24 avril, Netflix mettra en ligne les six épisodes de la série italienne Brigands : The Quest for Gold (Briganti en VO), un western se déroulant dans le sud de l'Italie, deux ans après l'unification du pays.

L'intrigue :

Forcée de fuir son village, une femme se joint à une bande de brigands dont elle va devenir l'une des cheffes et stratèges les plus impitoyables. Elle n'est pas la seule à avoir choisi cette vie et va bientôt rencontrer d'autres femmes comme elle. Pour récupérer l'or du Sud et redonner de l'espoir aux paysans, les diverses bandes de brigands vont devoir s'unir contre leur ennemi commun et mener contre l'État oppresseur, mais aussi contre d'autres malfrats, une lutte où ils devront être prêts à sacrifier jusqu'à leur humanité pour avoir le dessus.

Parmi les autres nouveautés attendues cette semaine, on pourra également retrouver le documentaire sur La Secte apocalyptique d'Antares de la Luz (mis en ligne le 25 avril) et la mini-série L'Affaire Asunta (le 26 avril) sur une des affaires criminelles les plus atroces survenues en Espagne, qui devrait passionner les abonnés fans de true crime dramas :

Le 21 septembre 2013, Rosario Porto et Alfonso Basterra déclarent leur fille Asunta disparue, quelques heures avant que son cadavre soit retrouvé sur une route des environs de Saint-Jacques de Compostelle. L'enquête policière révèle bientôt que Rosario et Alfonso sont peut-être les auteurs du crime. Au-delà de la ville, la nouvelle secoue le pays entier. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer que des parents tuent leur fille ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'image de famille idéale que renvoie le couple ?