Netflix : les nouveautés films et séries du 30 octobre au 6 novembre

C'est lundi ! Et qui dit début de semaine, dit flopée de nouveaux films et séries à découvrir sur Netflix ! Alors, on regarde quoi comme nouveautés entre le 30 octobre et le 6 novembre ? On vous donne le planning.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 30 octobre au 6 novembre)

Il est déjà l'heure de dire au revoir au mois d'octobre (et de se préparer pour la soirée d'Halloween avec son lot de films d'horreur) et d'accueillir le mois de novembre avec son lot de nouveautés attendues sur Netflix. Le gros morceau ciné de cette première semaine de novembre est bien entendu le blockbuster de (et avec) Mélanie Laurent, Voleuses, qui sera disponible sur la plateforme ce mercredi 1ᵉʳ novembre.

Cette comédie d'action est adaptée de la bande dessinée La Grande Odalisque et met en scène deux cambrioleuses hors pair, et meilleures amies : Alex et Carole, qui s'apprêtent à raccrocher pour vivre enfin librement. Mais avant, elles se lancent dans leur ultime aventure, en compagnie d'une nouvelle venue, Sam, pour dérober un célèbre tableau. Aux côtés de Mélanie Laurent qui interprète Carole, on retrouve Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'Alex, Manon Bresch dans le rôle de Sam et Isabelle Adjani dans le rôle de Marraine.

Le 3 novembre, c'est le film Insubmersible, adapté d'une histoire vraie, qui sera disponible sur Netflix. Porté par Jodie Foster et Annette Benning, il revient sur l'exploit de la nageuse américaine Diana Nyad, qui, à 64 ans, aidée par sa meilleure amie et des supporters, est parvenue à parcourir 161km à la nage entre Cuba et la Floride, à travers une eau infestée de requins. Un parcours inspirant et héroïque.

Tous les nouveaux films

Netflix : les nouveautés séries (semaine du 30 octobre au 6 novembre)

Côté séries, le gros morceau attendu cette semaine, c'est évidemment Toute la lumière que nous ne pouvons voir, portée par Mark Ruffalo, qui sera mise en ligne le 2 novembre. Adaptée du roman éponyme paru en 2014, Prix Pulitzer de la fiction, elle raconte les destins croisés de deux enfants, l'un Allemand, et l'autre Française, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouvent à Saint-Malo. Une histoire d'amitié bouleversante qui devrait toucher les abonnés Netflix.

Toutes les nouveautés séries