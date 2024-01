Netflix : les nouveautés films et séries du 8 au 14 janvier 2024

Netflix a préparé un programme réjouissant pour la semaine du 8 au 14 janvier, avec notamment le dernier volet d'une saga horrifique, un film de braquage inédit avec Kevin Hart et une intrigante série policière polonaise...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 8 au 14 janvier)

On va entrer dans le coeur de janvier et le froid de l'hiver s'installe, alors Netflix a concocté un programme de films varié à (re)découvrir bien au chaud. L'événement de la semaine est le film de F. Gary Gray En plein vol, un film de casse ambitieux avec un très beau casting composé notamment de Kevin Hart, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio et Jean Reno. En plein vol sera mis en ligne le 12 janvier.

Cyrus Whitaker, un voleur très expérimenté, est recruté avec son équipe par son ex-petite amie et agent du FBI Abby Gladwell pour tenter un casse impossible lors d'un vol sur un Boeing 777 entre Londres et Zurich.

Le spectacle s'annonce haletant, spectaculaire et drôle. En effet, la star de l'humour et des comédies d'action Kevin Hart est là pour assurer le show tant sur le plan de l'action que sur celui de l'humour. Et avec F. Gary Gray, notamment réalisateur de Braquage à l'italienne et de Fast and Furious 8 aux commandes, cette association promet un divertissement explosif.

Autre film, dans un genre très différent, à aussi entrer au catalogue Netflix le 12 janvier : Halloween Ends. Sorti au cinéma en 2022, il clôt la trilogie réalisée par David Gordon Green avec Halloween en 2018 et Halloween Kills en 2021. Halloween Ends est un film important dans la mesure où il apporte une conclusion spectaculaire à l'histoire meurtrière entre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et Michael Myers (Nick Castle) débutée en 1978 avec le film culte de John Carpenter.

Halloween Ends ©Universal Pictures

Les autres films du 8 au 14 janvier

Les nouveautés séries (semaine du 8 au 14 décembre)

Du côté des séries pour cette deuxième semaine de janvier 2024, on s'intéresse à la série policière polonaise Forst. Attendue pour le 11 janvier sur Netflix, celle-ci est l'adaptation de romans à succès de Remigiusz Mróz et devrait faire sensation.

Dans les montagnes polonaises, un inspecteur aux méthodes peu conventionnelles enquête avec une journaliste sur une série de meurtres très brutaux.

Forst (Boris Szyc) - Forst ©Netflix

Pour les fans de tennis, la deuxième saison de Break Point, série documentaire sur l'élite mondiale du tennis, arrive elle sur la plateforme le 10 janvier.

Les autres séries du 8 au 14 janvier