Netflix dévoile déjà ses nouveautés de décembre avec un énorme film récent

Découvrez les nouveautés Netflix de décembre 2024 avec notamment Oppenheimer, Spider-Man : No Way Home, Squid Game : Saison 2 et bien plus. Films, séries, et ajouts au catalogue, ne manquez rien des sorties du mois !

Les nouveaux films de décembre 2024 sur Netflix Après un mois de novembre déjà bien fourni, le mois de décembre 2024 offre une sélection impressionnante de films sur Netflix, avec des titres très attendus. Parmi eux, Oppenheimer, le biopic réalisé par Christopher Nolan, s’impose comme un événement majeur. Ce film plonge dans la vie fascinante et tragique de J. Robert Oppenheimer, le "père de la bombe atomique", en explorant les enjeux moraux et les conséquences de ses découvertes. Un chef-d’œuvre à ne pas manquer. Autre rendez-vous incontournable : Spider-Man : No Way Home, qui revient avec son lot d'action et de nostalgie, réunissant des personnages emblématiques des précédentes franchises pour une aventure dans le multivers. À sa sortie, le film a été un énorme succès au cinéma, avec près de deux milliards de dollars de recettes au box-office mondial. À noter qu'il s'agit de la version longue qui sera mise en ligne. Les productions originales Netflix se démarquent également avec Carry-On, un thriller haletant où un agent de sécurité aéroportuaire est plongé dans un dilemme dangereux pendant la période de Noël. Avec Taron Egerton dans le rôle principal, ce film promet des moments intenses. L'agenda des nouveaux films de décembre sur Netflix La Méthode Williams (01/12)

Transformers (01/12)

Resident Evil : Death Island (01/12)

Transformers 2 : La revanche (01/12)

Transformers : L'Âge de l'extinction (01/12)

Retour à Zombieland (01/12)

Le Grinch (01/12)

1408 (01/12)

Bumblebee (01/12)

Undercover - Une histoire vraie (01/12)

Think Like a Man Too (01/12)

Les disparues (01/12)

Transformers : The Last Knight (01/12)

Harriet (01/12)

The Holiday (01/12)

Mr. & Mrs. Smith (01/12)

Tully (02/12)

Le Doudou (04/12)

Doute (04/12)

Le Samouraï (05/12)

Kong : Skull Island (06/12)

Genie (06/12)

S.O.S. Fantômes : L'Héritage (06/12)

Tenet (06/12)

Almost Christmas (08/12)

Wonder Woman 1984 (10/12)

Wonder Woman (10/12)

Le Mariage de l'année (12/12)

Première Étoile (12/12)

Deuxième Étoile (12/12)

Carry-On (13/12)

Ready Player One (14/12)

Spider-Man : No Way Home - Version longue (15/12)

RoboCop (15/12)

Terminator : Dark Fate (15/12)

Vacances sur ordonnance (15/12)

Reviens-moi (15/12)

Black Christmas (15/12)

Mortal Engines (16/12)

Inglourious Basterds (16/12)

Four Good Days (16/12)

The Dead Don't Die (16/12)

Spirit, l'étalon des plaines (16/12)

Cold Blood Legacy - La mémoire du sang (16/12)

L'Embarras du choix (18/12)

Oppenheimer (21/12)

Scooby ! (21/12)

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie (22/12)

Lara Croft : Tomb Raider (22/12)

Matrix Resurrections (22/12)

Le Dernier Maître de l'air (22/12)

Un jour, peut-être (22/12)

Suffocating Love (30/12) Les nouveautés séries de décembre 2024 sur Netflix L'énorme nouveauté en ce mois de décembre sur Netflix est bien entendu la saison 2 de la série Squid Game. Après trois ans d'attente, la série phénomène revient avec de nouveaux défis, des tensions encore plus fortes, et des révélations sur les coulisses du jeu macabre. Disponible le 26 décembre, elle promet de captiver à nouveau des millions de spectateurs à travers le monde. Parmi les autres nouveautés séries, on notera également l'arrivée de Black Doves le 5 décembre centré sur une espionne (Keira Knightley) en quête de vengeance après le meurtre de son amant. La série combine mystère, action et une dose de drame personnel. L'agenda des nouveautés séries de décembre sur Netflix La Brea : Saison 1 (01/12)

P-Valley : Saison 1 (01/12)

P-Valley : Saison 2 (01/12)

Ultimatum : USA - Saison 3 (04/12)

Tomorrow and I (04/12)

Black Doves (05/12)

Echoes of the Past (06/12)

Le Rugby aux tripes : Vaincre ou mourir (10/12)

Queer Eye : Saison 9 (11/12)

Cent ans de solitude : Partie 1 (11/12)

Derrière la façade (12/12)

La Palma (12/12)

1992 (13/12)

Parenthood l'intégrale (15/12)

Gabriel et ses petits démons : Saison 2 (18/12)

Virgin River : Saison 6 (19/12)

Squid Game : Saison 2 (26/12)

Le Blues du Maestro : Saison 3 (28/12)

New Amsterdam : Saison 5 (31/12)

Schitt's Creek l'intégrale (31/12)