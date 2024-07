Netflix : les nouveautés films et séries du 29 juillet au 4 août 2024

Découvrez l'agenda des nouveautés films et séries attendus sur Netflix France la semaine du 29 juillet au 4 août 2024 qui devrait satisfaire les amateurs de cinéma et de séries avec notamment la présence d'un excellent film de guerre signé Sam Mendes.

Netflix : les nouveautés films de cette semaine

Alors que le mois d'août 2024 sera riche en nouveautés films et séries, on fait le point sur la dernière semaine de juillet, et les premiers jours d'août sur Netflix France.

Côté films, pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette fin du mois de juillet, si ça n'est l'arrivée de la comédie Momo, datant de 2017, avec Christian Clavier et Catherine Frot. Pour les premiers jours d'août, en revanche, Netflix France mettre en ligne plusieurs films qui devraient intéresser les abonnés, à commencer par l'impressionnant 1917 de Sam Mendes.

Le film se déroule en pleine Première Guerre mondiale, en 1917. Il suit deux jeunes soldats britanniques, Schofield et Blake, qui reçoivent une mission apparemment impossible : traverser le territoire ennemi pour délivrer un message crucial. Ce message doit prévenir une attaque imminente et sauver 1 600 hommes, dont le frère de Blake, d'une embuscade mortelle.

Le film est tourné de manière à donner l'impression d'un seul plan-séquence continu, ce qui plonge les spectateurs au cœur de l'action et de la tension. Les deux soldats, confrontés à des obstacles insurmontables, doivent faire preuve de courage et de détermination pour accomplir leur mission.

Dans les autres nouveautés cinéma, on peut citer la version director's cut des deux films Rebel Moon signés Zack Snyder. Comme pour ces précédentes director's cut, le réalisateur nous proposera une version plus violente, sanglante et sombre de son space opera qui n'a pas connu le succès escompté sur Netflix lors de sa mise en ligne.

Agenda par dates :

Momo (29/07)

La Frontière des Ombres (01/08)

1917 (01/08)

Rétro-Braquage (01/08)

Larguées (01/08)

Rebel Moon parties 1 et 2 - Director's Cut (02/08)

S.O.S. Bikini Bottom : Une mission pour Sandy Écureuil (02/08)

Netflix : les nouveautés séries de cette semaine

Côté séries, Netflix France fait plaisir aux fans de Mad Men en proposant l'intégrale de la série avec John Hamm dès le 1ᵉʳ août. L'occasion de se replonger dans ce monument télévisuel. Pour les nouveautés, une toute nouvelle série, Meurtre Mode d'Emploi portée par Emma Myers (Mercredi) devrait attirer l'attention. Basée sur le roman A Good Girl's Guide to Murder, elle raconte l'histoire d'une lycéenne qui décide de relancer l'enquête sur un meurtre ayant choqué une petite ville anglaise cinq ans auparavant.

Côté français, on notera aussi l'arrivée de la saison 2 de la série comique En Place portée par Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs. Dans ces nouveaux épisodes, Stéphane Blé arrive à l'Élysée et doit gouverner le pays.

Agenda par dates :