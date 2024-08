Netflix : les nouveautés films et séries du 5 au 11 août 2024

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui sont attendues sur Netflix pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Le gros événement de cette semaine reste bien évidemment l'arrivée de la saison finale d'une des séries les plus populaires de la plateforme.

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 5 août

Les nouveautés du mois d'août s'annoncent particulièrement alléchantes pour les abonnés. Mais cette semaine du 5 au 11 août reste cependant assez pauvre en nouveautés, après un début de mois chargé, même si un film pourrait créer la surprise le 9 août : Missions Croisées.

Il s'agit d'un K-Drama venu de Corée du Sud. L'intrigue tourne autour Kang Moo, un ancien officier des forces spéciales qui aspire à une vie tranquille en tant qu'homme au foyer. Sa femme, Mi Sun, est une détective spécialisée dans les crimes violents. Un jour, elle commence à soupçonner Kang Moo d'avoir une liaison avec une femme mystérieuse nommée Hee Joo, en raison d'un malentendu. Déterminée à découvrir la vérité sur cette supposée relation et à élucider le passé de son mari, Mi Sun se lance dans une enquête pleine de rebondissements.

Parmi les autres nouveautés, on aura également droit à la comédie dramatique française Mon Bébé portée par Sandrine Kiberlain, ainsi qu'au film d'action Kingsman 2.

Lolo and the Kid (07/08)

Mon Bébé (07/08)

Kingsman 2 (08/08)

Missions Croisées (09/08)

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 (09/08)

Les nouveautés séries de la semaine

Le gros événement série de la semaine du 5 au 11 août reste bien entendu la saison finale de la série Umbrella Academy, qui tirera sa révérence au terme de quatre saisons qui ont passionné les abonnés.

Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le vendredi 8 août, et la série devrait prendre la tête du Top 10 très rapidement. Parmi les autres nouveautés, beaucoup de TV réalité, avec notamment l'arrivée d'un nouvel épisode de The Influencer, ou encore de l'émission Love is Blind version Royaume-Uni. La saison 2 de l'anime Rising Impact sera également disponible le 6 août.