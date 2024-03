Netflix dévoile son agenda d'avril, vous n'êtes pas prêts !

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries sont attendus sur Netflix au mois d'avril 2024. Et encore une fois, du très lourd arrive notamment côté français.

Les nouveautés d'avril 2024 sur Netflix : le programme

Le mois de mars était déjà bien rempli, et avril s'annonce tout aussi généreux sur Netflix ! Que ça soit en nouveautés, films et séries, il y a de quoi occuper ses soirées de la meilleure des manières. Alors on regarde quoi le mois prochain ? On fait le point sur ce qui arrive.

Les nouveaux films d'avril

Côté productions originales, le film le plus attendu du mois d'avril est sans équivoque la partie 2 de Rebel Moon, le space opera de Zack Snyder. Baptisée L'Entailleuse, elle sera disponible le 19 avril. On retrouvera Kora (Sofia Boutella) et l'armée de mercenaires qu'elle a formée, alors que Balisarius, qui a eu droit à une seconde vie, s'apprête à en découdre avec eux sur leur planète. Les paysans de la planète devront eux-mêmes prendre les armes pour se défendre, et défendre leur monde. Le combat final promet d'être intense ! La bande-annonce :

Toujours côté originals, on pourra également découvrir le film live action japonais Nicky Larson, qui sera disponible sur Netflix le 25 avril. Adapté du manga City Hunter créé par Tsukasa Hōjō, il s'agit du premier film live japonais sur le personnage culte, déjà adapté en série animée dans les années 1980. Le long-métrage racontera l'histoire du détective depuis ses débuts, et mélangera des moments d'action et de comédie qui devraient plaire aux fans. Les premières images :

Côté nouvelles acquisitions, Netflix proposera plusieurs films récents à ses abonnés, notamment Godzilla vs Kong, et Tár (sorti il y a à peine un an au cinéma) ainsi que la comédie Taxi 5.

Le calendrier des films attendus en avril 2024 sur Netflix

Les nouvelles séries attendues en avril

Du très lourd arrivera sur Netflix en avril côté séries. Que ça soit des créations françaises ou internationales, tout le monde devrait y trouver son compte. On commence avec Parasyte : The Grey, adapté du manga japonais Parasite, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, et déjà adapté en série animée. Le show arrivera sur la plateforme le 5 avril.

Le pitch ?

Quand des parasites inconnus s'emparent violemment d'hôtes humains et gagnent du pouvoir, l'humanité se mobilise pour lutter contre cette menace qui ne cesse de croître.

La bande-annonce d'un futur succès :

Côté français, les fans de thrillers devraient se passionner pour la série Anthracite : le mystère de la secte des écrins. Comme son nom l'indique, les épisodes suivent une enquête policière dans une ville de montagne hantée par un secret, la mort, et une secte mystérieuse. La série sera disponible sur Netflix le 10 avril et devrait faire beaucoup parler d'elle.

La bande-annonce :

Toujours côté français, la nouvelle série signée Igor Gotesman et Pierre Niney, Fiasco, arrivera le 30 avril. Notamment portée par Pierre Niney, François Civil et Géraldine Nakache, il s'agit d'un faux-documentaire façon The Office se déroulant sur le tournage d'un premier long-métrage ambitieux qui traverse les époques, depuis la préhistoire, jusqu'au débarquement, en passant par les vikings.

Mais le réalisateur voit l'expérience tourner au cauchemar lorsque quelqu'un de l'équipe tente de saborder le projet de l'intérieur. Et l'équipe du making-of enregistre tout. Un futur succès assuré pour Pierre Niney et François Civil après Five.

En attendant la bande-annonce, une première image a été dévoilée et elle ne déçoit pas :

Fiasco © Netflix

Le calendrier des séries attendues en avril 2024 sur Netflix