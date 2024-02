Netflix balance déjà son agenda de mars et il y a du très lourd

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries sont attendus sur Netflix au mois de mars 2024. Et ce mois-ci est particulièrement fourni avec des programmes très attendus des cinéphiles et amateurs de séries.

Les nouveautés de mars 2024 sur Netflix : le programme

Après un mois de février déjà généreux en nouveaux films et séries, Netflix nous a concocté un programme détonnant pour le mois de mars. De quoi ne pas voir passer les futures semaines qui s'annoncent grises et pluvieuses. Des séries très attendues aux films cultes ou nouveautés qui plairont aux cinéphiles, on fait le point.

Les nouveaux films de mars

Côté créations originales, on découvrira le film Spaceman, porté par Adam Sandler et Carey Mulligan. Dans ce long-métrage adapté du roman Un astronaute en Bohême paru en 2017, Adam Sandler incarne un astrophysicien qui part en mission dans l'espace. Il va dériver seul et ne pourra communiquer avec la Terre qu'à travers un écran.

Une solitude qui le plonge rapidement dans une dépression. Mais il se rend compte qu'il n'est pas seul dans le vaisseau : une araignée géante se joint à lui et des liens vont se tisser entre eux.

Le film disponible le 1er mars s'annonce original et fort en émotions, comme le montrait la première bande-annonce dévoilée par Netflix il y a quelques semaines :

Autre film original très attendu sur Netflix en mars : La Demoiselle et le dragon, porté par Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things.

Dans ce long-métrage de fantasy, une jeune femme docile accepte d'épouser un beau prince charmant, mais réalise que la famille royale a décidé de la sacrifier en remboursement d'une dette ancienne. Jetée dans une grotte abritant un dragon cracheur de feu, elle ne compte pas se laisser faire et entreprend donc de se défendre face à ce monstre assoiffé de sang.

Les premières images dévoilées par Netflix annoncent un film d'action et d'aventure qui devrait plaire à une large audience :

Deux autres films originaux sont attendus sur la plateforme en mars : Shirley avec Regina King, qui relate l'histoire vraie de Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès, qui s'est présentée à la candidature démocrate pour la présidence des États-Unis.

Enfin, Le Salaire de la peur de Julien Leclercq (Braqueurs), est une relecture moderne du film d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1953. Il met en scène quatre aventuriers (incarnés par Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani) choisis par une compagnie pétrolière pour conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres, afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole.

Le Salaire de la peur sur Netflix © Netflix

Tous les films par dates de sortie

Les nouvelles séries de mars

Côté séries, Netflix a également mis les petits plats dans les grands pour ce mois de mars ! Et ça commence dès le 1er mars avec l'arrivée de Furies, une série made in France, portée par Marina Foïs et Mathieu Kassovitz.

Le pitch :

Bienvenue dans l’univers explosif de Furies, où six Familles, parmi les plus puissantes du pays, règnent sans partage sur la pègre parisienne. Rien ne leur échappe : prostitution, drogue, jeux d’argent, vols, cybercriminalité, braquages, trafics en tous genres. Résultat : les parrains des six familles, regroupées au sein de l’« Olympe », sont à la tête de centaines de millions – voire de milliards – d’euros. Autant dire qu’un tel butin suscite pas mal de convoitises. C’est justement pour parer à toute guerre fratricide que la Furie, respectée par les Familles, veille au grain. Une sorte de justicière à l’intelligence redoutable qui a - presque- toujours un coup d’avance sur ses adversaires et qui n’hésite pas à tuer pour remplir sa mission.

L'autre série extrêmement attendue du mois de mars est Le Problème à 3 Corps, le nouveau show signé des créateurs de Game of Thrones. Cette nouvelle adaptation d'une œuvre littéraire se déroule sur plusieurs continents et sur plusieurs temporalités. Des scientifiques brillants font des découvertes ahurissantes alors que les lois de la science se dérèglent et qu'une lourde menace émerge.

Une nouvelle série Netflix qui promet de retourner le cerveau des abonnés.

Le Problème à trois corps sur Netflix © Netflix

Autre programme qui devrait plaire aux abonnés : la série The Gentlemen de Guy Ritchie, basée sur le film du même nom sorti en 2020.

Le pitch :

Eddie Horniman hérite de la succession importante de son père… seulement pour découvrir qu'il fait partie d'un empire de mauvaises herbes. De plus, une multitude d'éléments peu recommandables de la pègre criminelle britannique veulent un morceau de l'opération. Déterminé à sortir sa famille de leurs griffes, Eddie essaie de jouer les gangsters à leur propre jeu. Cependant, alors qu'il est aspiré dans le monde de la criminalité, il commence à en avoir le goût.

La série est notamment portée par Theo James et Kaya Scodelario.

Dans les autres programmes, on peut également citer Supersex, la série consacrée à Rocco Siffredi qui s'annonce particulièrement sulfureuse, ou encore Bandidos, une série d'aventures avec Ester Expósito.

Toutes les séries par dates de sorties