Netflix : les nouveautés séries et films du 26 février au 3 mars 2024

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix la semaine du 26 février au 3 mars 2024 avec notamment l'arrivée d'une nouvelle création originale française qui devrait faire beaucoup parler.

Netflix : les nouveaux films en ligne du 26 février au 3 mars

Avant d'entamer le mois de mars sur Netflix, la plateforme mettra en ligne le film Violent Night le 29 février. Dans ce film de Tommy Wirkola sorti en 2022, David Harbour interprète le rôle d'un Père Noël peu conventionnel. L'intrigue se concentre sur un groupe de mercenaires qui prend en otage la famille d'un magnat durant la nuit de Noël, espérant s'emparer d'une fortune cachée.

Cependant, ils ne s'attendaient pas à tomber sur un Père Noël combatif et prêt à tout pour sauver les innocents. Avec un mélange d'action, de comédie et de violence, le film dépeint une version sombre, mais divertissante de la figure emblématique du Père Noël, transformant la paisible nuit du 25 décembre en un champ de bataille inattendu.

Cinq ans après la sortie du film Code 8 signé Jeff Chan, la suite, simplement intitulée Code 8 : Partie II et toujours mise en scène par Jeff Chan arrivera sur Netflix le 28 février.

Le pitch :

Dans une ville où ceux qui possèdent des pouvoirs sont opprimés, un ex-criminel s'en remet à un baron de la drogue qu'il déteste pour protéger une adolescente d'un flic corrompu.

Le mois de mars débutera fort avec l'arrivée du film original Spaceman le 1er du mois. Dans ce long-métrage de science-fiction, Adam Sandler incarne un astronaute à bord d'un vaisseau spatial qui dérive dans l'espace depuis six mois. Alors qu'il essaie de sauver son mariage qui bat de l'aide, il découvre une mystérieuse créature à l'intérieur de son vaisseau, et se lie d'amitié avec elle.

Autre nouveauté ajoutée en cette première semaine du mois de mars : Baby Driver, le film d'action survitaminé signé Edgar Wright sorti en 2017. Il sera ajouté le 1er mars. On peut également signaler l'arrivée du film d'horreur Les Ruines, datant de 2008, qui arrivera également sur Netflix le vendredi 1er mars.

Le pitch :

Durant leurs vacances à Cancun, Amy, sa meilleure amie Stacy et leurs petits amis respectifs, Jeff et Eric, font la connaissance d’un touriste allemand, Mathis, et de son copain grec, Dimitri. Lorsque le frère de ce dernier disparaît mystérieusement à l’intérieur d’une pyramide maya, le groupe décide d’explorer la ruine, recouverte d’une étrange plante grimpante. Pourchassés par une tribu hostile, les six jeunes sont contraints de gagner le sommet de la pyramide, déclenchant du même coup l’ire et les appétits d’une monstrueuse plante carnivore.

Les nouvelles séries en ligne du 26 février au 3 mars

Côté séries, le mois de février se terminera avec l'arrivée de la saison 3 de la série policière polonaise The Mire le 28 février. Le lendemain, c'est la série turque Sous les applaudissements qui sera ajoutée à l'intrigue plutôt intrigante : "rongé par ses angoisses existentielles et la nostalgie de sa vie passée dans une orange, un homme évolue au sein d'une famille excentrique. Un drame qui couvre plusieurs décennies."

Le 1er mars, Netflix ajoutera sa nouvelle série originale française, Furies, notamment portée par Marina Foïs. Dans cette série, cette dernière incarne la Furie, une justicière implacable au cœur du monde souterrain de la pègre parisienne, où six familles règnent sur le crime organisé. Elle navigue entre vengeance et protection, dans un récit mêlant action, trahison et drame familial, où chaque personnage lutte pour sa survie.

Toujours le 1er mars, Netflix ajoutera la saison 4 de la série policière Blood & Water, qui remettra les jeunes héroïnes Puleng et Fiks face à une nouvelle menace alors qu'elles tentent d'oublier le passé et d'aller de l'avant.