Netflix : voici l'agenda de mai, avec du très lourd !

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Netflix au mois de mai 2024. On s'attend déjà à des gros cartons du côté de certaines séries.

Les nouveaux films en mai sur Netflix

Chaque mois, Netflix ajoute à son catalogue des nouveaux films produits par la plateforme ainsi que des œuvres plus ou moins récentes. Il y avait déjà du lourd en avril, et le mois de mai va encore faire plaisir aux abonnés. D'abord avec des films sortis assez récemment au cinéma qui auront donc droit à une nouvelle mise en avant sur le service de streaming, comme Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan ou Bac Nord avec Gilles Lellouche, François Civil et Adèle Exarchopoulos. Notons également l'arrivée le 14 mai du sulfureux Mektoub My Love: Canto Uno. Et pour ce qui est des nouveautés made in Netflix, il y aura de quoi faire avec la comédie Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart, le film de science-fiction Atlas avec Jennifer Lopez, ou la comédie romantique La Mère de la mariée.

Le calendrier des films attendus en mai 2024 sur Netflix

Les nouvelles séries en mai sur Netflix

Pour ce qui est des séries, les fans de La Chronique des Bridgerton seront ravis de retrouver le show avec la partie 1 de la saison 3, mise en ligne dès le 16 mai. On peut aussi s'attendre à voir cartonner en fin de mois la série espagnole Ni una mas (31/05), sur une adolescente de 17 ans qui signale une agression sexuelle dans son lycée, avec Nicole Wallace (A contre-sens) et Clara Galle (À travers ma fenêtre). Ainsi que la série Eric sur un homme qui recherche son fils de neuf ans à New York dans les années 1980. Un programme porté par Benedict Cumberbatch.

Le calendrier des séries attendues en mai 2024 sur Netflix

